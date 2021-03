The Big Bang Theory, chi ha fatto l'iconica sigla della sitcom? Scopriamolo

"Our whole universe is in a hot dense state...". Chi non riconosce questa iconica strofa? È ovviamente la sigla di apertura di The Big Bang Theory, una delle sit-com più popolari della storia della televisione, e che deve il suo successo anche a questa sigla ormai diventata famosa in tutto il mondo. Vi siete mai chiesti che canzone sia?

Abbiamo già visto insieme cosa siano le Vanity Card che appaiono alla fine di ogni episodio di The Big Bang Theory, ma oggi vogliamo proprio parlarvi del tema di apertura della fortunatissima serie ideata da Chuck Lorre. Iniziamo.

Come si chiama la sigla di TBBT?

La canzone che sentiamo durante i titoli di apertura dello show con Jim Parsons come protagonista si chiama The History of Everything, ed è stata composta nel 2007 dalla band americana Barenaked Ladies. La canzone racconta dello sviluppo dell'universo a partire dalla sua nascita e di tutti i cambiamenti che ha subito. La versione utilizzata per lo show è più breve, ma è possibile trovarla completa, la cui durata complessiva è di un minuto e quarantacinque secondi.

Ed Robertson and Tyler Stewart, due dei membri della band, hanno raccontato a CBSNews.com di essersi sempre sentiti parte dello show, in particolare nel loro rapporto con gli ideatori. Robertson ha dichiarato, inoltre, che:

"[Chuck Lorre e Bill Prady, ndr.] Sono stati davvero fantastici anche con noi. Prima di tutto, Chuck è anche un grande musicista, e poi Bill Prady ha avuto un ruolo in tutte le sit-com che mi sono piaciute nella vita".

Stewart ha poi aggiunto che: "chiunque nello show è stato davvero sempre gentile con noi".

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento su quali siano gli attuali progetti del cast di The Big Bang Theory dopo la conclusione della serie, vogliamo sapere la vostra: vi piace la sigla di apertura di The Big Bang Theory? Conoscevate la canzone? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nello spazio a essi dedicato!