The Big Bang Theory: chi scrive le equazioni di Sheldon in ogni episodio?

Il dottor Sheldon Lee Cooper è un fisico teorico del Caltech. Insieme al suo migliore amico Leonard Hofstadter, è uno dei principali protagonisti maschili di The Big Bang Theory ed è il protagonista principale di Young Sheldon.

Nel corso delle 12 stagioni di The Big Bang Theory, abbiamo potuto constatare le enormi conoscenze tecniche e pratiche di Sheldon, nonché la tua generale intelligenza e preparazione. L'attore che interpreta il noto fisico teorico, Jim Parsons, è laureato, ma non in fisica bensì proprio in teatro e recitazione. Viste le complesse formule matematiche e fisiche che caratterizzano alcuni episodi e l'oggettiva ignoranza in merito da parte di Parsons, c'era qualcuno che le scriveva al posto suo?

Ovviamente sì e si trattava di David Saltzberg, un fisico delle astroparticelle e consulente scientifico per la commedia della CBS The Big Bang Theory. Prima di ogni produzione era proprio Saltzberg a controllare le sceneggiature e d incontra i produttori, gli scrittori, gli attori, i decoratori di set, i maestri di scena e altre troupe per aiutare a garantire l'accuratezza scientifica dello spettacolo. È stato il consulente scientifico dello spettacolo sin dall'episodio pilota. Talmente è grande il suo amore per lo spettatore che ha creato un blog di The Big Blog Theory dove spiega la scienza dietro gli episodi. David Saltzberg, grazie ai suoi studi sulla fisica delle particelle ad alta energia e sull'astronomia dei neutrini ad alta energia, è anche professore dell'Università della California di Los Angeles (UCLA).

