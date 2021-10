The Big Bang Theory, chi è la star meno pagata in assoluto?

Era maggio del 2019 quando The Big Bang Theory vide la messa in onda del suo ultimo finale di stagione - la dodicesima - chiudendo uno dei più grandi successi della televisione. La serie, inutile dirlo, ha fruttato tantissimo agli attori che vi hanno preso parte. Ma questo è vero per tutti? Kevin Sussman

Stagione dopo stagione, la serie di Chuck Lorre sui nerd più famosi della televisione ha guadagnato un successo sempre più incredibile in fatto di audience. Se non l'avete già letta, ecco la nostra analisi su The Big Bang Theory e sull'impatto che ha avuto. Il che le ha permesso di protrarsi fino al dodicesimo rinnovo, ma ha anche arricchito enormemente le varie star che vi hanno preso parte - chi più, chi meno - proiettandole altresì verso la notorietà e ruoli futuri. Solo l'anno scorso, per esempio, abbiamo trovato Jim Parsons, interprete iconico di Sheldon Cooper, ne Il processo ai Chicago 7, candidato agli Oscar come Miglior Film.

A ben guardare, i cachet del cast misero a segno un vero e proprio record nella storia della televisione. Basti pensare che nelle ultime stagioni, i tre attori principali, vale a dire il già citato Parsons, oltre a Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) e Kaley Cuoco (Penny), percepivano ben 1 milione di dollari a episodio: 24 episodi a stagione, fatevi due conti. Successivamente, i tre si decurtarono parte dello stipendio in segno di protesta per l'enorme squilibrio rispetto ai cachet delle loro colleghe e co-protagonisti. Grazie a questo e alla promozione a personaggi stabili, Mayim Blalik (Amy Farrah Fowler) e Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) passarono da 200 a 425mila dollari.



Ma tolti questi mostri sacri della serie, di chi era il (triste) record di cachet più basso? La presenza costante più "sottopagata" è certamente quella di Kevin Sussman - Stuart Bloom, il gestore della fumetteria - che raggiunge il picco di 50mila dollari a episodio. Sotto di lui ci sono solo le comparse saltuarie: per la sua fama, Christine Baranski, madre di Leonard, accumulò 90mila dollari in soli tre episodi; Will Wheaton invece, nemico giurato di Sheldon, prendeva "solo" 20mila dollari a puntata. Vi ricordate del suo personaggio? Avete di recente o volete rivedere la serie? Ecco dove trovare The Big Bang Theory in streaming legalmente.