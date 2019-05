The Big Bang Theory: Chuck Lorre conferma di aver pensato ad un altro spin-off

Chuck Lorre, co-creatore di The Big Bang Theory, ha preso in considerazione l'idea di lanciare un nuovo spin-off dello show, salvo poi ripensarci e accantonare definitivamente l'idea. Kelly Kahl, presidente di CBS, lo scorso gennaio aveva raccontato di come la rete fosse aperta all'espansione dell'universo di The Big Bang Theory.

Nel corso del party organizzato per la conclusione di The Big Bang Theory, Chuck Lorre ha spiegato a TVLine che l'idea di uno spin-off non si è concretizzata:"A meno che non ci fosse una maniera creativa per farlo - una ragione meravigliosamente creativa - l'unica ragione è quella economica, e non è abbastanza buona" ha spiegato Lorre.

"Si tratta di un duro lavoro e se hai intenzione di farlo devi amare ciò che stai facendo; devi esserne appassionato. Se stai solo dando la caccia ai soldi, non è abbastanza".



Chuck Lorre ha parlato anche dell'ultimo ciak di The Big Bang Theory e dell'emozione provata in quel momento:"Non riuscivo quasi a farlo, le mie mani stavano tremando. Non sapevo che quel livello di emozione stava arrivando. Lo show significava qualcosa per noi; è stato difficile dirgli addio".

L'addio di Johnny Galecki a Leonard e allo show è stato raccontato nelle scorse settimane dal diretto interessato e il cast ha lasciato le impronte al Chinese Theatre, un onore incredibile per una sit-com che ha segnato la televisione e la serialità per più di un decennio.