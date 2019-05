The Big Bang Theory: Chuck Lorre sulla toccante scena finale della serie

Dopo dodici anni anche The Big Bang Theory è arrivata alla sua conclusione, e in una nuova intervista The Hollywood Reporter il creatore dello show Chuck Lorre ha rivelato alcuni dettagli sulla commovente scena finale.

Attenzione, seguono spoiler sul finale di The Big Bang Theory.

Dopo il toccante discorso finale di Sheldon durante la consegna del suo Premio Nobel, la serie si è conclusa con l'iconica scena dei protagonisti seduti in compagnia nella location principale dello show, ovvero il soggiorno dell'appartamento ora di Leonard e Penny, accompagnata da una versione acustica della sigla che abbiamo imparato ad amare durante il corso di tutti questi anni, "History of Everything".

A quante pare Lorre aveva in mente questa canzone già da molto tempo. "Dodici anni fa, Ed Robertson (cantante dei Barenaked Ladies ndr.) mi ha mandato una demo della canzone - con solo la sua voce e il suono della chitarra. L'ho subito adorata e ho detto "Questa è la nostra sigla'. Ma lui ha risposto 'No, siamo una band, facciamo tutto insieme. Dobbiamo registrarla come Barenaked Ladies." ha spiegato il co-creatore a The Hollywood Reporter. "Ho pensato fosse appropriato tornare a quella versione acustica, rallentarla, infondergli un mood malinconico, e quello è stato il nostro ultimo pezzo per il finale."

Durante un'intervista con Glamour, invece, il co-creatore dello show Bill Brady ha rivelato un simpatico estear egg proprio sulla scena finale: "Penny indossa il top che abbiamo visto nella sua prima apparizione dell'episodio pilota, è stato molto forte. E poi è bello vedere Amy e Sheldon con le loro medaglie premio Nobel."

Conclusa definitivamente la serie principale, CBS ha già aperto alla possibilità di ulteriori spin-off di The Big Bang Theory, anche se tutto dipenderà dalle intenzioni di Chuck Lorre. Nel frattempo i protagonisti della serie sono apparsi con uno speciale cameo in Young Sheldon.