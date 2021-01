The Big Bang Theory: tutte le citazioni a Star Trek presenti nella sitcom

La traccia che The Big Bang Theory ha lasciato nel panorama seriale mondiale ha dell'incredibile. La sit-com ideata da Chuck Lorre è, anche dopo quasi due anni dalla sua conclusione, uno degli show più visti e cercati nella televisione: ecco perché abbiamo voluto parlarvi dei 5 motivi che hanno reso The Big Bang Theory una grande sit-com.

La serie ha avuto anche la brillante idea di basare molti dei suoi riferimenti su realia della cultura geek che hanno saputo far presa su tutti i suoi fan. Per esempio, abbiamo trattato di tutti i maggiori riferimenti a videogiochi e console in The Big Bang Theory. Se c'è, tuttavia, un franchise che più di tutti ha influenzato lo show con easter egg, citazioni incredibili e addirittura cameo, quello è stato senza dubbio Star Trek. Ecco perché oggi cercheremo di raccogliere tutti i riferimenti fatti alla saga leggendaria "figlia" di Gene Roddenberry.

Wil Wheaton

il celebre attore Wil Wheaton, il Wesley Crusher in Star Trek: The Next Generation, è interprete di sé stesso e tra i protagonisti della serie. Tanti sono i riferimenti al suo personaggio nella saga Trekkie durante le puntate.

La spedizione di Bakersfield

L'intero tredicesimo episodio della sesta stagione di The Big Bang Theory, intitolato La spedizione di Bakersfield, è dedicato a Star Trek: The Next Generation, con i nostri protagonisti intenti a dirigersi al Comic-Con di Bakersfield come cosplayer di alcuni dei personaggi più importanti dello show.

Zachary Quinto

Il tredicesimo episodio della quinta stagione, dal titolo L'ipotesi della ricomposizione, vede Sheldon (Jim Parsons) a cui viene consegnato un cartonato di Spock… peccato non sia lo Spock che voleva, bensì la versione di Zachary Quinto. Diciamo che Sheldon non l'ha presa bene…

Gorn

Nel settimo episodio della quarta stagione, L'insufficienza delle scuse, troviamo addirittura un Gorn a popolare gli incubi e i sensi di colpa di Sheldon.

La fiera del Rinascimento

Sempre Sheldon e sempre Spock sono protagonisti del riferimento a Star Trek nel secondo episodio della seconda stagione, ovvero La topologia del sospensorio, quando il dottor Cooper si presenta vestito da Spock alla fiera del Rinascimento.

Uno spettacolo particolare

Per migliorare le sue doti di insegnante, nel quattordicesimo episodio della quarta stagione, Il catalizzatore guittesco, Sheldon chiede a Penny (Kaley Cuoco) di dargli delle lezioni di attore. Il copione scelto da Sheldon? La sua fanfiction a tema Star Trek, "Dove nessuno Sheldon è mai giunto prima".

Il Paroliere Klingon

Protagonista del riferimento è il gioco del Paroliere, rigorosamente in lingua Klingon, nel settimo episodio della seconda stagione, La polarizzazione della pignatta.

"Giochiamo al dottore"

Nel ventitreesimo episodio della quinta stagione, intitolato L'accelerazione del lancio, Amy (Mayim Bialik) ha di certo capito come intensificare i sentimenti di Sheldon verso di lei. Una delle prove? Il gioco del dottore… in stile Star Trek!

Alcuni Cameo

Nel corso della serie, appaiono anche altri attori di Star Trek oltre a Wil Wheaton: per esempio, LeVar Burton (nel settimo episodio della sesta stagione, La configurazione abitativa, nel quale Sheldon vuole dedicare alle bandiere di Star Trek un intero episodio di Divertiamoci con le bandiere), e Brett Spiner, nel quinto episodio della quinta stagione (La reazione del razzo russo)

Giocattoli

Inoltre, molto spesso action figures di Star Trek sono state protagoniste di vari episodi e momenti divertenti: è possibile citare la figure con difetto di produzione di Geordi LaForge (nel quattordicesimo episodio della prima stagione, La macchina del tempo) o anche il Transporter di Star Trek del 1975 in confezione originale (nel ventesimo episodio della quinta stagione, intitolato Il malfunzionamento del teletrasporto).

Sasso, carta, forbice, Lizard, Spock

Un riferimento inutile da spiegare, ci limitiamo a dirvi la prima volta che viene citato l’incredibile gioco inventato da Sheldon, ovvero nell’ottavo episodio della seconda stagione, L'espansione di Lizard e Spock.

Un abbraccio insperato

Sheldon arriva ad aprirsi talmente tanto da concedere un abbraccio a Penny, quando nell’undicesimo episodio della seconda stagione, L'ipotesi dei sali da bagno, la ragazza regala a Sheldon un tovagliolo usato e firmato da nientemeno che Leonard Nimoy. Un regalo davvero fantastico!

Leonard Nimoy

Proprio con l'interprete storico di Spock nella serie originale di Star Trek chiudiamo la nostra lista di riferimenti. Tra tutte le innumerevoli che viene citato l'attore, vero e proprio idolo di Sheldon, le più significative sono nel sedicesimo episodio della terza stagione, L'acquisizione dell'Excelsior, nel quale scopriamo che Sheldon ha ricevuto in passato un ordine restrittivo proprio da Nimoy (insieme a quello "ottenuto" nella puntata da Stan Lee), e ai due incredibili tributi avvenuti dopo la tragica scomparsa dell'attore, avvenuta il 27 febbraio 2015, prima con il bel messaggio al termine del diciassettesimo episodio dell'ottava stagione, Il modulo della colonizzazione ("L'impatto che hai avuto nel nostro show e nelle nostre vite sarà eterno"), e poi con un intero episodio dedicato a un improbabile "Spockumentary" di Sheldon nel settimo episodio della nona stagione, dal titolo La risonanza di Spock, nel quale viene chiamato il figlio di Leonard Nimoy, Adam, per parlare del padre dopo la sua morte per ricordarne l'eredità lasciata nella cultura Trekkie.

E ora la palla passa a voi: vi ricordavate tutti i riferimenti a Star Trek presenti in The Big Bang Theory? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!