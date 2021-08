The Big Bang Theory: il cognome di Penny è un segreto? Forse no!

Dopo essersi conclusa più di un anno fa, la fine di The Big Bang Theory ha lasciato un buco enorme nei cuori dei fan. La serie ha chiuso praticamente tutte le trame principali, da Sheldon (Jim Parsons) che ha vinto un premio Nobel all'ascensore dell'appartamento che è stato riparato, ma il punto interrogativo è rimasto sul cognome di Penny.

Il cognome di Penny, infatti, non è mai stato esplicitamente menzionato nello show, ma una scena della seconda stagione ha fatto drizzare le orecchie dei fan più attenti. La scena in questione è presente nell'episodio 15, La capacità materna quando Penny incontra, per la prima volta la mamma di Leonard, Beverly (Christine Baranski), con la quale decide di aprirsi raccontandole la sua infanzia.

Beverly, in particolare, prestò molta attenzione alla relazione di Penny con suo padre ed è proprio qui che potrebbe essere stato dichiarato il suo cognome. Verso la fine dell'episodio, Penny accompagna Beverly fuori dall'edificio. Beverly si rivolge a Penny e chiede:

"Allora, dobbiamo riprendere da dove avevamo interrotto l'ultima volta?"

La conversazione aveva, infatti, preso una piega dolorosa concludendosi con Penny in lacrime, ma è quello che ha risposto a Beverly che ha sconcertato gli spettatori. Penny, riferendosi alle sue brutte esperienze di violenza, ha detto:

"Voglio dire, mia madre avrebbe potuto semplicemente dire: 'Bob, lascia perdere, è una ragazza, vai avanti', ma non l'ha fatto. Non una parola".

Gli appassionati di Big Bang sapranno che quando il padre di Penny verrà presentato più avanti nella serie, si farà chiamare Wyatt (Keith Carradine). Pertanto, nominarlo Bob è stato interpretato come un semplice buco nella trama. Tuttavia, altri hanno ritenuto che Bob sarebbe, in effetti, il nome del padre di Penny, mentre Wyatt è il suo cognome. A tal proposito ci sarebbe un altro evento che confermerebbe l'ipotesi: quando Leonard incontra per la prima volta il suocero, lo chiama Wyatt e non Bob rispettando il galateo.

