The Big Bang Theory, ecco com'è cambiata negli anni la sigla della serie

The Big Bang Theory è una sitcom trasmessa dal 2007 al 2019 e ideata da Chuck Lorre e Bill Prady. La serie racconta in maniera ironica le vicende quotidiane di un gruppo di giovani scienziati, e di come la loro condizione di nerd e geek ne influenzi i rapporti con il mondo circostante.

Fin dalla messa in onda del primo episodio, The Big Bang Theory è considerata tra le serie più acclamate del decennio tanto da andare avanti per 12 stagioni e 279 episodi, facendone la sitcom multicamera più longeva nella storia della televisione statunitense.

Iconica è la sigla iniziale composta dai Barenaked Ladies, gruppo musicale alternative rock canadese, la cui canzone è stata scritta dal loro frontman e chitarrista Ed Robertson, su richiesta di Lorre e Bill Prady. Il pezzo descrive la formazione dell'Universo e della Terra, e il progresso che la specie umana ha compiuto dall'origine del mondo a oggi.

Inizialmente era stata distribuita una versione completa del brano, della durata di 1 minuto e 45 secondi. Nella clip finale sono presenti i cinque protagonisti intenti a mangiare intorno al tavolino del salotto di Leonard e Sheldon, con i due padroni di casa sul divano e Penny in mezzo e Raj e Howard seduti a terra. Nella prima stagione, però, c'è un'immagine che viene cambiata all'inizio della seconda, in cui è evidente anche il cambiamento di alcuni oggetti presenti nella stanza e la loro disposizione. Dalla quinta stagione lo stesso frame è stato cambiato con uno più recente in cui si osserva Penny che mangia e gli altri quattro personaggi che giocano a uno dei vari giochi di carte a cui si dilettano solitamente. Dal primo episodio della sesta stagione sono di nuovo tutti intenti a mangiare, ma ai cinque protagonisti vediamo aggiungersi Amy e Bernadette.

