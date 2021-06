The Big Bang Theory, com'è fatta la pianta dell'appartamento? Eccola!

The Big Bang Theory è giunta a conclusione da qualche tempo, ma la serie non smette mai di appassionare sempre più spettatore grazie anche alle repliche che vanno in onda sia nel digitale terrestre che nei servizi di streaming a pagamento.

Nel corso degli anni, però, molti fan della serie si sono chiesti come fosse strutturato l'iconico appartamento di Sheldon e Leonard e finalmente potete osservarlo voi stessi grazie a un progetto in 3D osservabile gratuitamente.

L'appartamento è il luogo in cui si svolge la maggior parte delle celebri avventure dei protagonisti della serie: è lì che mangiano cinese, guardano la televisione, giocano ai videogiochi, leggono fumetti, provano nuovi cosplay e si incontrano con i loro amici "nerd" Howard e Raj e la loro graziosa vicina Penny.

Il team di LiveHome3D si è divertito a progettare l'appartamento basandosi su una ricostruzione planimetrica in 2D disegnata dall'artista Inaki Aliste Lizarralde. Da lì hanno cercato di riprodurre fedelmente l'intero appartamento anche con tutte le varie citazioni nerd presenti nelle singole stanze.

Il luogo più interessante è certamente il soggiorno dove potete trovare il divano e il posto privato di Sheldon all'estremità sinistra dello stesso: un posto particolare che è suo, e nessun altro può sedersi. Insomma potete rivivere l'intero appartamento tramite questo link e potete scaricare liberamente anche il software così da modificarlo come meglio credete.

