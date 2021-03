The Big Bang Theory, ecco com'è nato il 'Bazinga' di Sheldon

The Big Bang Theory è una sitcom di grande successo ideata da Chuck Lorre e Bill Prady che ha saputo farsi apprezzare dal grande pubblico sin dal suo primo episodio trasmesso nel 2007. Tra tutte le gag più interessanti e celebri c'è proprio quella di Sheldon Cooper che pronuncia "Bazinga".

"Bazinga!" viene esclamato da Sheldon per accentuare una battuta quando gli altri interlocutori non riconoscono la vena umoristica della chiacchierata, ma cosa significa esattamente e da dove prende spunto?

Jim Parsons, l'attore interprete di Sheldon Cooper, ha sempre dichiarato che a introdurre il termine Bazinga in The Big Bang Theory è stato l’ex sceneggiatore della serie Stephen Engel. Il termine, però, non sarebbe stato coniato da Engel, ma era già presente nel gergo anglosassone per indicare una burla e sarebbe una differente trasposizione del termine "Zing". A detta dello stesso attore, la parola non era presente inizialmente nella sceneggiatura:

"Ricordo che la parola Bazinga non era presente nel copione. È stata inserita in uno di quei momenti quando si è al lavoro su una scena e vengono raccolte delle indicazioni dai produttori e dagli sceneggiatori. Ci siamo semplicemente detti: ‘Potrebbe funzionare qui. Che ne pensate di far dire a Sheldon Bazinga dopo quello?’"

Questa esclamazione, però, venne pronunciata in un'altra serie televisiva ben prima di The Big Bang Theory. Nel 19esimo episodio della settima stagione di X-Files, intitolato “Hollywood A.D.”, andato in onda il 30 aprile del 2000, Charles "Chuck" Burks (interpretato da Bill Dow) pronuncia Bazinga per la prima volta nella variante "Buzzinga". Circa un anno dopo, nel 2001, anche il piccolo Stewie Griffin dirà “Ba-zing”, a evidenziare maggiormente il collegamento fra il tormentone di Sheldon e la parola “Zing”.

Vi lasciamo ad alcune ingenuità e problemi con la continuity che hanno rischiato di rovinare la trama dello show originale CBS. Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo a chi abbia composto l'iconica sigla di The Big Bang Theory, vogliamo sapere la vostra: conoscevate questa curiosità?