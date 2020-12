The Big Bang Theory: com'erano gli attori nella prima stagione e come sono oggi

È dopo ben dodici stagioni, e altrettanti anni di successi, che The Big Bang Theory ha chiuso i battenti, senza venire dimenticata dai suoi fan. Oltre alla scrittura brillante dei suoi episodi, infatti, lo show ci ha mostrato tra le migliori performance attoriali dei protagonisti che abbiamo apprezzato dalla prima all'ultima puntata.

Una delle ragioni del successo di TBBT è, infatti, la grandissima qualità del suo cast, che ci ha concesso momenti davvero stellari. Sulle nostre pagine, abbiamo già dedicato alla serie diversi approfondimenti e FAQ utili, come per esempio un focus sulle migliori teorie scientifiche in The Big Bang Theory, o i segreti dietro la produzione di TBBT, o abbiamo anche parlato del tutte le volte in cui The Big Bang Theory ha citato il mondo dei videogames. Abbiamo anche elencato tutte le ragioni per cui potrebbe avere senso un sequel di TBBT, ma oggi vogliamo proprio tornare a parlarvi del fantastico cast della serie ideata da Chuck Lorre: com'erano i personaggi alle loro prime apparizioni? E come sono ora?

Per farlo, abbiamo dedicato una galleria di immagini ai nostri protagonisti preferiti (che potrete trovare in calce alla notizia). Cerchiamo allora di riassumere che fine hanno fatto i personaggi principali di TBBT!

Il dottor Sheldon Cooper è stato interpretato dall'istrionico Jim Parsons, è stato senza dubbio il grande protagonista della serie. E le cose non sono andate affatto peggio all'attore, in grado di prendere parte a diversi progetti all'infuori della sitcom (e che hanno anche portato alla conclusione anticipata di The Big Bang Theory). Per esempio, si può citare Ted Bundy - Fascino criminale, o The Boys in the Band, o la miniserie Hoilywood. Un gran bel bottino.

Destino simile per la protagonista femminile principale della serie, ovvero Penny, interpretata da Kaley Cuoco. Ultima apparizione, la serie HBO Max del 2020 The Flight Attendant, che negli Stati Uniti sta avendo un discreto successo.

E che dire di Leonard Hofstadter? Il personaggio di Johnny Galecki è spesso stato il collante di tutta la compagnia, sistemando spesso anche gli scontri tra Penny e Leonard. L'attore sembra ora impegnato nella realizzazione della serie comedy The Squad, anche se è da diverso tempo che non ne sappiamo molto.

Amy Farrah Fowler è stata senza dubbio la chiave di volta per la vita di Sheldon. La sua interprete, la bravissima Mayim Bialik, sta per tornare in televisione con una serie nella quale sarà l'assoluta protagonista, Call Me Kat, che arriverà nei primi mesi del 2021.

Di certo anche Kunal Nayyar, ovvero Raj in TBBT, non è rimasto a guardare, e si è guadagnato diversi ruoli interessanti: tra essi, ricordiamo che proprio Kunal Nayyar è diventato un killer per la serie Criminal.

Uno dei personaggi più divertenti dello show, Howard Wolowitz ci ha saputo regalare momenti davvero fantastici. Non se la passa male Simon Helberg: dopo essere diventato con TBBT tra gli attori più pagati della televisione, prenderà parte al film As Sick As They Made Us, insieme a nientemeno che Dustin Hoffman. E chi ci sarà dietro la cabina di regia? L'amica "Amy", proprio la sua collega nella sit-com Mayim Bialik.

Ultima, ma non per importanza, la scatenata Bernadette Rostenkowski, un personaggio pieno di energia, e che spesso è stata coinvolta in scene movimentate, per la difficile gestione del suo carattere irruento e bollente. La sua interprete, Melissa Rauch, non è certo da meno: impegnata in diversi progetti, sin da quando era nel cast della sit-com, partecipa a prodotti di successo come Black Monday, o al film Panama Papers. Dopo aver doppiato Harley Quinn per la serie animata Batman and Harley Quinn, la ritroveremo nei panni di doppiatrice per il film Cats & Dogs 3: Paws Unite, dove darà la sua voce al gatto Gwen, in originale.

E ora è il vostro turno: vi ricordavate com'erano i personaggi di The Big Bang Theory? Vi piace come sono diventati? Per farcelo sapere, come sempre, vi invitiamo a lasciare un commento nello spazio dedicato!