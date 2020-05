The Big Bang Theory: come guardare tutte le stagioni in streaming

The Big Bang Theory è una sit-com assolutamente divertente, che ha conquistato milioni di fan nei 12 anni in cui è andata in onda. Chiunque si fosse perso le vicende del gruppo di giovani scienziati nerd, può ovviamente recuperarle in streaming.

Per guardare tutte le stagioni di The Big Bang Theory è necessario sottoscrivere un abbonamento a Mediaset Infinity, che ne detiene i diritti. In alternativa, è possibile acquistare le prime nove stagioni sul servizio Chili. Nel caso in cui voleste godervi la serie per intero è tuttavia preferibile abbonarsi a Infinity, visto che offre anche lo spin-off Young Sheldon (incentrato su uno dei protagonisti da bambino).

I personaggi principali dello show sono il fisico sperimentale Leonard Hofstadter, il fisico teorico Sheldon Cooper, l'astrofisico Rajesh Koothrappali e l'ingegnere aerospaziale Howard Wolowitz, colleghi presso il California Institute of Technology. I quattro scienziati fanno amicizia con Penny, un'aspirante attrice davvero bellissima che va a vivere nell'appartamento di fronte a quello condiviso da Leonard e Sheldon.

A proposito dello show, Kaley Cuoco ha ricordato The Big Bang Theory di recente e in particolare il modo in cui le ha cambiato la vita. Ecco che fine ha fatto il cast di The Big Bang Theory dopo la conclusione della sit-com.