The Big Bang Theory, come guardarlo in streaming e legalmente?

The Big Bang Theory è stata una delle serie tv più amate e seguite negli ultimi anni. Con dodici stagioni all’attivo e una decina di Emmy Award vinti, lo spettacolo è diventato un punto di riferimento per gli amanti della cultura nerd.

Se avete intenzione di guardare i 279 episodi, o riguardarli, ecco su quali piattaforme a pagamento è attualmente disponibile lo show:

Amazon Prime Video

Netflix

Lo spettacolo vede protagonisti due fisici nerd, Sheldon Cooper e Leonard Hofstadter, che condividono un appartamento e un'improbabile amicizia con la loro bella vicina Penny (Kaley Cuoco) di cui uno di loro è infatuato. Howard Wolowitz e Raj Koothrappali contribuiscono a formare il gruppo di amici intelligenti ma socialmente imbarazzanti che hanno difficoltà a relazionarsi con le ragazze.

Come l'universo dopo il big bang, la popolarità dello show si è espansa, grazie alla star Jim Parsons, la chimica tra gli amici e la storia d'amore in via di sviluppo tra Leonard e Penny.

L'aggiunta di Melissa Rauch nei panni di Bernadette Rostenkowski e Mayim Bialik in quelli di Amy Farrah Fowler nelle stagioni successive ha anche migliorato le storie e le relazioni dei protagonisti.



Le dodici stagioni dello show ci regalano una grande quantità di divertimento e ilarità con tutti i personaggi protagonisti che crescono e migliorano nel corso del tempo.



Lo spettacolo si basava principalmente sulla cultura nerd, cosa piuttosto insolita da vedere in TV nel 2007 quando il pilot è andato in onda. Ma il merito di questo show è di aver normalizzato la cultura nerd e attirato milioni di spettatori in tutto il mondo.



Scoprite che cosa fanno oggi gli attori di The Big Bang Theory e quali fattori hanno reso The Big Bang Theory un successo planetario.