The Big Bang Theory, ecco come è organizzato il set degli appartamenti

La celebre sitcom The Big Bang Theory è stata molto seguita nel tempo, affermandosi ben presto come un successo planetario. Lo show di Chuck Lorre e Bill Prady, come molte serie comedy, era generalmente girato in studio, per la precisione nei Warner Bros Studios a Burbank, California. Ma come funzionava per i vari appartamenti e l'ascensore? Ve lo spieghiamo noi

Se ricordate, inizialmente Penny viveva al 4B e Leonard e Sheldon al 4A. Girando in studio, ovviamente, sarebbe stato molto dispendioso creare due set appositi per ogni appartamento, e sicuramente questo avrebbe richiesto anche uno spazio non indifferente. In verità la soluzione trovata era molto semplice: e cioè ogni volta il set veniva ridecorato ricreando il luogo in cui ci si trovava quel giorno.

Dunque si tratta di un condominio fittizio, dove a questo punto anche il piano dell'ascensore (che non funziona), se ci si sposta, viene reso differente per far pensare che ci si trovi ad un'altezza del palazzo diversa. Sicuramente un bel lavoro per gli scenografi. Tuttavia si tratta sicuramente della soluzione più economica, perché permette di utilizzare uno spazio più ridotto ma anche di organizzare le riprese in base al "luogo", proprio come quando si girano prodotti che richiedono effettivamente degli spostamenti fisici.

Se non l'avete ancora vista o se volete riguardare le puntate della celebre sitcom, ecco dove guardare The Big Bang Theory in streaming!