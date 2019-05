The Big Bang Theory, i commossi post social del cast dopo il finale

La fine di The Big Bang Theory non ha lasciato indifferenti i fan della serie e ha commosso gli stessi attori, che hanno lavorato fianco a fianco per dodici anni. Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Jim Parsons e Mayim Bialik hanno dato l’addio allo show postando sui loro profili social immagini e clip dal backstage dell’ultima puntata.

Prima della messa in onda del finale, Jim Parsons ha pubblicato su Instagram una foto in bianco e nero dell’abbraccio tra i ragazzi del cast al termine delle riprese, commentando nella didascalia: “È davvero difficile scegliere la foto giusta per questo post, quindi ecco uno scatto di noi in un abbraccio dopo aver girato l'ultima scena di gruppo. Se (l’ultimo episodio) vi piacerà anche solo la metà di quanto ci è piaciuto creare questo show negli ultimi 12 anni, allora ci sarà un sacco di divertimento.”

Kaley Cuoco, tra le tante immagini e stories su Instagram degli ultimi giorni, ha scelto una foto di attori, produttori e della crew intenti a guardare la scena finale di TBBT, abbracciati e visibilmente emozionati.

Johnny Galecki, sempre molto emotivo nell’ultimo periodo di riprese, ha pubblicato una clip in cui Chuck Lorre, ciak alla mano, chiude l’ultima scena e dichiara ufficialmente concluse le riprese. Sulla sinistra, l’attore scoppia a piangere battendo le mani.

Mayim Bialik, infine, ha postato una foto del set affollato, commentando: “Grazie a tutti per averci seguito. Grazie al cast e a tutta la crew.”

Dopo la messa in onda dell’episodio finale, il cast ha partecipato al Late Show di Stephen Colberg. Il futuro degli attori di The Big Bang Theory, intanto, inizia a delinearsi.