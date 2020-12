The Big Bang Theory è stata copiata? Ecco Theorists, la disastrosa versione bielorussa

Siamo certi che The Big Bang Theory abbia creato una certa nostalgia, dopo la sua conclusione. In 12 stagioni, infatti, lo show ideato da Chuck Lorre ha avuto la capacità di coinvolgere milioni di fan, diventando tra i prodotti più seguiti dell'ultimo decennio. Non c'è da stupirsi, quindi, se qualcuno abbia provato a replicarne il successo.

È senza dubbio uno show che aveva tanto potenziale, e che non è di certo difficile da ritrattare in maniera diversa, e questo è stato sicuramente uno dei punti di forza della sit-com ideata da Chuck Lorre, la sua semplicità unita a una dose di battute brillanti e umorismo convincente. Per celebrare la serie, le abbiamo dedicato diversi approfondimenti e FAQ utili, come per esempio la folle teoria che riguarda il passato di Penny di TBBT, o la teoria sulla vera natura di Sheldon in The Big Bang Theory; non ci siamo nemmeno tirati indietro quando abbiamo dovuto ammettere quale sia stato il peggiore episodio in assoluto di TBBT. E mentre abbiamo anche parlato di tutto un insieme di bizzarre teorie che riguardano la serie The Big Bang Theory, oggi vogliamo parlarvi di un incredibile, maldestro e divertente (ma per i motivi sbagliati) tentativo di plagio completo della serie con protagonista Jim Parsons.

Ci credereste mai se vi dicessimo che esiste una versione di The Big Bang Theory... bielorussa? No? Allora forse dovreste ricredervi, perché è possibile trovare uno show televisivo andato in onda in Bielorussia dal titolo Theorists. La sinossi? Ve la raccontiamo. Lo sit-com tratta di un manipolo di scienziati dai nomi di Leo, Hovart, Raj e... Sheldon, che hanno come vicina di casa la bellissima Natasha, una cameriera decisamente diversa dagli scienziati, e con i quali darà vita a una serie di "divertenti" sketch basati sui loro modi diversi di vivere.

Vi ricorda qualcosa? Davvero? Strano, perché a noi non sembra davvero così! In una fantastica inrervista, lo stesso Chuck Lorre aveva parlato dell'esistenza di questa serie, dicendo di come:

"Ogni episodio inizia con un montaggio di scene a raffica dalla notte dei tempi sino ai giorni nostri, con una musica di sottofondo che probabilmente è il peggior pezzo pop mai concepito nella storia. E inoltre, ogni episodio non sembra che una mera traduzione in russo di una puntata di The Big Bang Theory."

Comunque non temete: la serie ha avuto una breve esistenza. È terminata dopo l'attore che interpretava Leo (nella versione americana, il nostro amato Leonard Hofstadter interpretato da Johnny Galecki), ha boicottato lo show: avendo il desiderio di iniziare una carriera negli Stati Uniti, ha giustamente pensato che il modo migliore per presentarsi oltreoceano non fosse di certo quello di avere al suo curriculum uno show che è un vero e proprio plagio non autorizzato di una popolarissima serie americana. Fortunatamente, non vedremo più una cosa del genere (almeno per ora).

