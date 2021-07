The Big Bang Theory, quali coppie sono nate davvero fuori dal set?

The Big Bang Theory è in circolazione da 12 stagioni, e nel 2019 ha finalmente salutato i suoi devoti spettatori. Durante lo spettacolo, i fan hanno visto l'inizio e la fine di diverse relazioni tra i personaggi, ma per quanto riguarda i partner nella vita reale qualcuna è andata oltre il set?

Ci sono diverse star nell'amato show, da Kaley Cuoco a Jim Parsons e Johnny Galecki, che hanno compagni di vita totalmente diversi dagli interessi amorosi immaginari che avevano durante le riprese della sitcom. Ad esempio, proprio Parsons che ha interpretato il fisico teorico Sheldon Cooper e durante lo spettacolo ha avuto una relazione romantica con il personaggio di Mayim Bialik, Amy Fowler, in realtà è felicemente sposato con Todd Spiewak.

L'unica vera coppia che, quindi, si è mostrata sia su schermo che fuori dai riflettori è stata quella tra Kaley Cuoco, Penny, e Johnny Galecki, Leonard. All’inizio della serie i due, una delle coppie più belle della tv, si sono frequentati per un po’ in segreto. Non volevano rovinare l'ambiente lavorativo e quindi non lo avevano comunicato a nessuno. Dopo circa due anni di fidanzamento, lei ha poi sposato un tennista da cui ha divorziato dopo un altro paio di anni. Tra i due attori non è mai scoppiata nuovamente la fiamma, ma hanno sempre dichiarato di essere dei buoni amici.

Nella vita reale, Cuoco e Galecki sono stati insieme segretamente dal 2007 al 2009 fino a quando l'attrice ha lanciato la bomba pubblicamente in un'intervista del 2010 con la rivista CBS Watch!:

"Era una parte così importante della mia vita e nessuno lo sapeva. È stata una relazione meravigliosa, ma non ne abbiamo mai parlato e non siamo mai andati da nessuna parte insieme. Eravamo così protettivi nei confronti di noi stessi e dello spettacolo che non volevamo che nulla rovinasse tutto ciò. La nostra relazione, infatti, non è mai arrivata sul set."

Sulle nostre pagine abbiamo comunque trattato diversi approfondimenti sulla popolarissima sit-com ideata da Chuck Lorre, come per esempio gli episodi più tristi di The Big Bang Theory, tutte le serie che hanno ispirato la nascita di TBBT, o anche le curiosità più bizzarre dei protagonisti principali di The Big Bang Theory.