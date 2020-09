The Big Bang Theory, ecco cos'è il 'numero di Sheldon' e chi ne ha dimostrato l'unicità

Nel corso di un episodio di The Big Bang Theory andato in onda qualche anno fa Sheldon, riunito a cena con i soliti Leonard, Raj ed Howard, declamava con una certa convinzione le qualità a suo dire uniche del numero 73, successivamente definito "il Chuck Norris dei numeri". Ma in cosa consisteva il teorema?

Bene, secondo Sheldon il numero 73 sarebbe l'unico numero primo ad esser caratterizzato da due proprietà: il prodotto delle sue cifre corrisponde alla posizione occupata da questo nell'elenco dei numeri primi, mentre invertendo le suddette cifre si ottiene un altro numero primo le cui cifre restituiscono come prodotto la posizione di quest'ultimo nello stesso elenco.

Ma il 73 è davvero l'unico numero a godere di queste proprietà? Beh, pare proprio di sì: a dimostrarlo è stato Christopher Spicer, professore del Morningside College, insieme al collega Carl Pomerance. "Tutto è cominciato nell’autunno del 2014, quando due laureande di nome Alyssa Turnquist e Jessie Byrnes mi hanno proposto di provare a dimostrare l’unicità delle proprietà del 73. È in questa occasione che è nata l’idea di dare il nome di Sheldon a questo problema" ha raccontato Spicer durante un'intervista rilasciata a Wired.

"Nell’estate del 2018 ho ricevuto un’email dal professore in pensione del Dartmouth College Carl Pomerance. Mi chiedeva se avessi proseguito nel mio lavoro, e quando gli ho detto di no si è offerto per collaborare e arrivare a una conclusione. Alla fine ce l’abbiamo fatta, e la pubblicazione finale è già stata approvata e uscirà nel corso del 2020 sulla rivista American Mathematical Monthly, che fa sempre capo all'associazione statunitense per la matematica" ha concluso il professore.

Insomma, Jim Parsons e soci saranno stati sì dei geni solo per finzione scenica, ma a quanto pare non erano poi così inaffidabili! Recentemente, intanto, Kaley Cuoco ci ha spiegato il perché della popolarità di Penny tra i fan di The Big Bang Theory.