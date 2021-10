The Big Bang Theory, cosa fanno adesso gli attori della serie?

The Big Bang Theory, la celebre sitcom creata da Chuck Lorre e Bill Prady, si è conclusa da ormai 2 anni, nel 2019. Adesso ci si chiede: cosa fanno i protagonisti? Ecco cosa sappiamo!

Iniziamo da Kaley Cuoco. L'interprete di Penny si sta dedicando ancora alla serialità. Cuoco è infatti parte del cast di The Flight Attendant, prodotto targato HBO Max che ha esordito nel 2020. Dopo il successo della prima tranche di episodi, la serie continuerà con una seconda stagione, attualmente in produzione. Al fianco di Kaley Cuoco tante star arriveranno in The Flight Attendant 2. Uno show da vedere sicuramente. Non dimentichiamo inoltre che l'attrice è anche la voce di Harley Quinn nell'omonima seria animata ancora inedita in Italia.

Passiamo a Johnny Galecki. Tutto tace per quanto riguarda gli impegni futuri, che sembrano prolungare il periodo di pausa che si protrae ormai dal 2019. Galecki che ha recentemente parlato del suo Leonard in The Big Bang Theory, è apparso per l'ultima volta sui nostri schermi nel 2019, quando ha recitato nella serie The Conners.

Più attivo di lui è stato sicuramente Jim Parsons, grande protagonista della sitcom. L'attore ha infatti collaborato ben due volte con Netflix nel corso dello scorso anno: per The Boys in The Band e la serie Hollywood. Ovviamente non bisogna dimenticare lo spin-off di The Big Bang Theory, Young Sheldon, che si è concluso proprio nel 2021. A questo si aggiungono le serie Pete the Cat e Stage, sempre datate 2021. Adesso sarebbero in fase di pre-produzione due progetti che lo coinvolgono: si tratta del film TV So Much e Spoiler Alert.

Per quanto riguarda gli altri protagonisti, mentre Simon Helberg aka Howard è apparso nel musical Annette, Kunal Nayyar (Raj) ha in arrivo la serie Suspicion e le pellicole Spaceman of Bohemia e The Storied Life of A.J. Fikry.

Insomma, un'agenda impegnata per tutti gli attori della sitcom, che i fan saranno felici di seguire anche in progetti futuri!