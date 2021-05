The Big Bang Theory, ecco a cosa si ispirano i problemi con le donne di Raj

Nel corso delle 12 stagioni di The Big Bang Theory sarà capitato almeno una volta di chiedersi perché il personaggio di Rajesh Koothrapali, generalmente molto disinibito e spigliato, abbia così tanti problemi a rivolgersi al sesso femminile.

La risposta più ovvia potrebbe essere la timidezza, ma in realtà il problema è più delicato di quello che sembra. La sua condizione prende il nome di mutismo selettivo, un problema che accomuna una fetta di popolazione molto piccola, ma che rischia di rovinare anche la quotidianità dei soggetti che ne soffrono.

Raj è un astrofisico emigrato negli Stati Uniti dall’India, dopo aver studiato a Cambridge nel Regno Unito, per lavorare al Dipartimento di Fisica del Caltech a Pasadena, in California. Grazie ai suoi studi ha ottenuto numerosi riconoscimenti, in particolare per i suoi studi e per la pubblicazione sulla fascia di Kuiper, una regione del Sistema Solare.

Koothrappali è figlio di un importante ginecologo, grazie al quale la famiglia gode di un’ottima stabilità economica che gli permette di mantenere il figlio negli Stati Uniti. Raj è il migliore amico di Howard Wolowitz, nonché suo collega, con il quale intrattiene un rapporto controverso e a tratti ambiguo soprattutto quando si parla di donne. La sessualità di Raj, infatti, è sempre stata molto ambigua perché la esprime in maniera impacciata e, a volte, fuori luogo.

Il suo problema al riguardo viene definito Mutismo Selettivo verso le donne e di questo Raj se ne rende conto tanto che spesso cerca di contrastarlo con l’alcol che ha effetti disinibenti. Nel corso delle stagioni, tuttavia, Raj riesce a guarire da questa condizione e finisce per rapportarsi col sesso femminile in maniera tranquilla.

Per chi non lo sapesse il Mutismo Selettivo rientra tra i disturbi d’ansia citati nel Manuale Diagnostico Statistico (DSM-V) e, generalmente, compare nell’infanzia. Le sue caratteristiche sono incapacità di parlare e di rapportarsi con gli altri nonostante manifesti la volontà di farlo. Spesso a queste incapacità si associano comportamenti ansiogeni e situazioni di disagio interiore. Normalmente questo disturbo tende a sparire con il tempo, se adeguatamente curato, tuttavia può capitare che in presenza di qualche evento traumatico o di qualche situazione di stress, il disturbo si può ripresentare anche in età adolescenziale e in età adulta.

Vi lasciamo con il nostro approfondimento sul perché l'ascensore di The Big Bang Theory era sempre guasto. Inoltre ecco quanto ha guadagnato Kaley Cuoco per interpretare Penny.