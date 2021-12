The Big Bang Theory, cosa non è piaciuto agli attori della serie TV?

I fan cercano sempre nuove serie per colmare la mancanza di The Big Bang Theory, che si è concluso nell'ormai lontano 2019. La sitcom ha avuto un finale che ha soddisfatto più o meno tutti i protagonisti. Tuttavia gli attori non sempre hanno apprezzato le scelte di Chuck Lorre e Bill Prady. Ecco cosa non è piaciuto loro nella serie.

Galecki ha spesso sottolineato i dubbi condivisi sul rapporto tra Leonard e Penny. Chiariamolo subito: nessuno è contro questa relazione. Tuttavia inizialmente ci si era chiesti sul set quale fosse la cosa che i personaggi potessero avere in comune. Quale fosse il loro linguaggio, la loro linea di comunicazione. Il dubbio è stato importante, ed è durato a lungo. Però è stato poi reso chiaro che i due erano destinati l'uno all'altra, soprattutto agli attori.

Questo più che un problema di trama era un problema sul set, e riguardava Kaley Cuoco e Mayim Bialik. Le due non andavano esattamente d'accordo, e questo ha creato non poche questioni, anche perché Bialik aveva un ruolo decisamente meno rilevante nella serie, e questo secondo alcuni rumor è stato un problema soprattutto a livello di salari. Rumor che, bisogna chiarire, non sono mai stati confermati come veri. Tutto ciò ha però avuto una conseguenza a livello di spazio concesso alle due sullo schermo.

Sicuramente poco apprezzati da diversi protagonisti sono gli interessi amorosi femminili inseriti nella sitcom, spesso piuttosto bidimensionali e scritti decisamente male. Uno tra questi personaggi è quello la sorella snob di Raj, Priya Koothrappali, un avvocato d'azienda che diventa il principale interesse amoroso di Leonard nella quarta stagione della serie. Si tratta di un personaggio che non si inserisce mai nel gruppo, e si presenta subito come una nota dolente, che non fa mai ridere nè emozionare, ma infastidisce solo. E, sicuramente, ci fa trovare insopportabile anche Leonard, che condivide troppe scene con lei. Un grande errore di scrittura.

