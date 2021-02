The Big Bang Theory, cosa fa oggi il cast? Ecco a cosa stanno lavorando gli attori

Sono passati quasi due anni dalla trasmissione dell'ultima puntata di The Big Bang Theory, che ha messo la parola fine a un'epopea durata ben 12 stagioni. Lo show di Chuck Lorre è stato tra i più apprezzati dell'ultimo decennio nel suo genere, in grado di attirare milioni di fan desiderosi di scoprire le nuove avventure di Sheldon e dei suoi amici.

In molti si sono chiesti che cosa stiano facendo, ora che la serie è finita, gli attori principali del cast, ed ecco perché oggi vi racconteremo in quali progetti sono coinvolti i protagonisti di TBBT. Iniziamo.

Kaley Cuoco

Vogliamo cominciare dall'attrice che, forse, sta vivendo il periodo migliore della sua carriera all'infuori della sit-com che l'ha vista interpretare il ruolo di Penny. Kaley Cuoco è stata nominata ai Golden Globes per la sua parte in The Flight Attendant, e la serie sembra destinata a proseguire ancora a lungo. Non vediamo l'ora di scoprire in quali futuri progetti sarà coinvolta la Cuoco.

Jim Parsons

Subito dopo la nostra "Penny", anche Jim Parsons, ovvero il dottor Sheldon Cooper in The Big Bang Theory, non si può dire se la stia passando male. L'attore ha preso parte a numerose pellicole di successo, come Il diritto di contare del 2016, Ted Bundy - fascino criminale nel 2019 o The Boys in the Band del 2020. Giusto per comprendere quanto la sua vita professionale stia procedendo a gonfie vele, vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento sul salario e il patrimonio di Jim Parsons dopo The Big Bang Theory.

Johnny Galecki

Agenda meno impegnata per il terzo grande protagonista della serie CBS, ovvero Johnny Galecki, che ha portato sui nostri schermi il personaggio di Leonard Hofstadter. Dopo aver partecipato al film The Ring 3 nel 2017, l'unica apparizione degna di nota post-TBBT è nel film Qua la zampa 2 - Un amico è per sempre. Tuttavia, le cose vanno molto bene nella sua vita privata, in quanto a dicembre del 2019 ha avuto insieme alla moglie Alaina Meyer un figlio.

Simon Helberg

L'attore interprete di Howard Wolowitz ha deciso di dedicarsi esclusivamente al cinema, con due progetti che sono in lavorazione e usciranno nel prossimo futuro: il musical Annette, nel quale Helberg reciterà a fianco di Adam Driver, e la pellicola As Sick As They Made Us, diretto nientemeno che dalla sua collega di The Big Bang Theory Mayim Bialik.

Melissa Rauch

Una schedule molto piena è, invece, quella di Melissa Rauch, ovvero Bernadette Rostenkowski in TBBT. L'attrice americana ha preso parte ai lungometraggi Inno alla gioia e Panama Papers del 2019, e al momento è tra i protagonisti della serie TV Black Monday, in onda sempre dal 2019. Inoltre, la Rauch ha intrapreso anche una carriera da doppiatrice, prestando la sua voce ad Harley Quinn nel film d'animazione Batman e Harley Quinn del 2017, e più recentemente al gatto Gwen in Cani & gatti 3 - Zampe unite.

Kunal Nayyar

Anche Kunal Nayyar, Rajesh Koothrappali nella sit-com di Chuck Lorre, ha proseguito in parte come doppiatore, dando la voce a Guy Diamond in Trolls World Tour del 2020 (aveva già doppiato il personaggio nel film Trolls del 2016 e in ogni speciale del franchise). Dopo l'apparizione nel film Think Like a Dog del 2020, l'ultima parte dell'attore è nella serie TV antologica Criminal: Regno Unito, dove ha preso parte a un episodio.

Mayim Bialik

Ultima, ma non per importanza, Mayim Bialik, la bravissima neurobiologa Amy Farrah Fowler di The Big Bang Theory. L'attrice, che era forse la più conosciuta prima della sua partecipazione alla sit-com, ha deciso di proseguire a più livelli con la propria carriera: come già anticipato, la troveremo alla regia del film As Sick As They Made Us, e come attrice interpreta la protagonista Kat nella serie televisiva Call Me Kat, uscita nel 2021. Piccola curiosità: ha doppiato sé stessa nel videogioco Borderlands 3.

Mentre vi lasciamo a un nostro speciale sul ruolo che ha avuto The Big Bang Theory nel cambiare la concezione di nerd nel pubblico televisivo, è il momento dei commenti: sapevate in cosa sono impegnati ora gli attori protagonisti di The Big Bang Theory? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!