The Big Bang Theory, cosa ha reso la serie un successo planetario?

The Big Bang Theory è stato senza ombra di dubbio un successo globale. La sitcom è uno di quei prodotti che dividono il pubblico in due categorie: chi lo odia e chi lo ama. E i secondi, bisogna dirlo, sono davvero tanti. Ma cosa ha portato la serie a raggiungere una fama così importante? Ecco alcuni elementi.

Partiamo dal presupposto che la sitcom ideata da Chuck Lorre e Bill Prady è una delle poche a poter vantare una buonissima accuratezza da un punto di vista scientifico. L'astrofisico David Saltzberg ha aiutato molto in questo senso, ideando le complesse equazioni che vediamo sulla lavagna e sistemando spesso le battute a sfondo scientifico degli sceneggiatori. Anche se può sembrare un fattore secondario, la precisione scientifica ha aiutato a creare una dinamica credibile, delle battute di valore e ha supportato l'idea della scienza non solo trattata e raccontata in modo "noioso". Pensate che è stata così apprezzata da coloro che lavorano nel campo che negli anni molti scienziati hanno accettato di apparire in The Big Bang Theory!

Ma l'elemento principale del successo dello show sta in un elemento: la cultura nerd, che si pone al centro della narrazione. In un'epoca storica come quella in cui è iniziata la sitcom, in cui la nerd culture acquisiva un valore diverso, The Big Bang Theory si è ritrovata a contribuire e testimoniare uno switch che ha portato i nerd dall'essere considerati banalmente "sfigati" a diventare "cool".

E ad aiutare in questo sono tutti i protagonisti, ma in particolare Sheldon. Parliamo infatti di un fisico, con un ego incredibile, problemi nel rapportarsi con gli altri e DOC. Un personaggio che potremmo facilmente odiare, ma che è stato costruito in modo intelligente. Profondamente cinico e comico, Sheldon ci fa divertire. Ed è proprio questo modo di far ridere con battute che arrivano subito che, associato agli elementi precedenti, rende la sitcom un successo. Voi cosa ne pensate?

Certo, come vi dicevamo, non per tutti la serie è perfetta. Neanche per i fan: ecco qual è il difetto più grande di The Big Bang Theory.