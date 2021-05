The Big Bang Theory, cosa succede al professor Proton nel corso della serie?

The Big Bang Theory ha dato molto ai fan durante le sue 12 stagioni. Ci sono state tantissime risate, alcune lacrime, importanti rivelazioni e persino diverse guest star per portare avanti la storia di Leonard, Penny, Raj, Sheldon, Amy, Bernadette e Howard.

Tra queste stimate guest star c'era la leggenda della commedia Bob Newhart, che è apparso alcune volte come uno degli eroi scientifici dell'infanzia di Sheldon, Arthur Jeffries, alias Professor Proton. Se avete guardato The Big Bang Theory, specialmente le ultime stagioni, probabilmente avrete visto in prima persona quanto Sheldon amasse il Professor Proton.

Dopo che Bob Newhart è stato presentato come personaggio nella sesta stagione, ha ripreso il ruolo altre cinque volte e ha vinto il suo primo Emmy Award (dopo otto nomination risalenti al 1962) per quella prima apparizione nel 2013. Quindi, come ha fatto una sitcom apparentemente casuale (anche se incredibilmente popolare) a convincere Newhart a diventare guest star? Queste le parole dell'attore:

"È divertente il retroscena del successo. Chuck Lorre e io ci conoscevamo perché eravamo nello stesso lotto di produzione. Volevamo lavorare insieme, ma semplicemente non avevamo trovato il progetto giusto. E alla fine è venuto da me e mi ha detto: 'Sono venuto da te per il tuo turndown annuale del mio spettacolo'. E io ho detto: 'No, mi piace molto The Big Bang. Amo il cast e so ancora come fare il comico. Così ha detto che avrebbe scritto una sceneggiatura per vedere cosa ne pensavo, e quello è stato l'inizio. L'unica richiesta che ho fatto è stata che [la mia parte] doveva essere fatta di fronte al pubblico dal vivo perché con i miei spettacoli e il mio background, ero abituato a un pubblico dal vivo."

Nel corso dell'episodio La trasmutazione di Proton, il ventiduesimo episodio della settima stagione della serie, al Professor Proton accade una cosa spiacevole. I protagonisti sono in trepidazione per lo "Star Wars Day" in cui hanno in programma di vedere tutti i film della saga. Tuttavia Leonard viene a sapere della scomparsa del professor Proton e lo comunica a Sheldon, che però si dimostra poco sensibile all'accaduto e decide di non andare al funerale per non perdersi la giornata programmata.

Durante il sonno vede in sogno il professor Proton vestito da maestro Jedi che dirà a Sheldon di non sapere perché si trova lì, ma gli consiglia di amare le persone che gli sono vicine. Il ragazzo raccoglie il consiglio e abbraccia Leonard di ritorno dal funerale a cui ha partecipato con Penny.

Proton poi sarebbe ricomparso un'altra volta nella nona stagione nell'episodio L'eccitazione della prima dove alla base della storia c'è, casualmente, un nuovo film di Star Wars. Il Professor Proton ricompare nuovamente in sogno per far capire a Sheldon che deve stare con la sua ragazza visto che faceva il compleanno. Anche a costo di saltare la proiezione del film.

