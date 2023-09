The Big Bang Theory, cosa è successo ai protagonisti dopo la fine della storia?

The Big Bang Theory è, senza alcun dubbio, uno degli show piú amati e seguiti dell'ultimo ventennio. La vita dei nerd piú apprezzati della tv è stata amata per lunghissimo tempo da migliaia di spettatori. Ma che fine hanno fatto Sheldon, Leonard & Co?

La cosa che rendeva The Big Bang Theory una serie unica nel suo genere era la possibilità di vedere un gruppo di inetti incapaci di inserirsi in un contesto sociale adeguato oltre il loro circolo di amici. Penny, fin dal primo momento, risulta essere il fattore esterno che sconvolge inevitabilmente gli equilibri prestabiliti della combriccola di nerd e geek. Mentre si parla giá di una serie spin off di The Big Bang Theory di HBO Max, non si può fare altro che capire che fine hanno fatto i vari personaggi dopo il finale di stagione.

È quasi scontato che Penny e Leonard si siano dedicati totalmente alla crescita del loro bambino, ancora non nato nel finale di stagione quando Sheldon e Amy conquistano il loro attesissimo Premio Nobel. Alcuni hanno teorizzato che la mamma di Leonard potrebbe essersi avvicinata al figlio per passare maggior tempo con il nipote appena nato. Riguardo Howard e Bernadette, invece, il primo è uno dei pochi ad aver avuto un vero cameo in Young Sheldon nel quale viene svelato il motivo effettivo per cui odia in maniera cosí accorata l'ingegneria. Si sa poco e nulla invece su Raj, il piú romantico del gruppo che ha chiuso la serie da single deludendo tantissimi fan della saga.

Per svelare qualcosa in piú riguardo la serie, vi consigliamo il nostro speciale su Chuck Lorre e tutte le sue comedy. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!