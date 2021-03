The Big Bang Theory: cosa sono le Vanity Card alla fine di ogni episodio?

Incredibile a dirsi, ma The Big Bang Theory riesce a stupirci ancora, dopo quasi due anni dal suo splendido finale con la stagione 12. Abbiamo già visto insieme, per esempio, come The Big Bang Theory abbia ispirato la vera scienza, ma oggi vogliamo parlarvi di una curiosità davvero particolare e inaspettata, che non tutti avranno notato.

Avete mai visto, al termine dei vari episodi della serie, una schermata che appare per pochi secondi dopo i titoli di coda di TBBT? Vi siete mai chiesti cosa siano? Oggi ve ne parliamo in questo nostro focus.

Le Vanity Card della Lorre's Production

Chuck Lorre è un vero veterano della televisione americana. Elencare tutti i grandi successi che ha portato al pubblico internazionale sarebbe davvero impossibile: da Dharma & Greg, a Due uomini e mezzo, per arrivare proprio a The Big Bang Theory, la maggior parte delle situational comedy più popolari degli ultimi anni riportano la sua firma.

Proprio di firma si potrebbe parlare quando si tratta delle Vanity Card, ovvero delle note - che Lorre aggiunge in tutte le sue produzioni - di vario genere, che riportano qualsiasi cosa, da battute scherzose, a foto, a disegni, ad alcune curiosità, persino i sogni fatti dal visionario sceneggiatore. È un vero e proprio marchio di fabbrica.

Le Vanity Card di The Big Bang Theory

Anche TBBT, ovviamente, fa parte dei titoli di Lorre che terminano con le sue Vanity Card. Tramite la serie incentrata sulle avventure di Sheldon Cooper e dei suoi amici scienziati, inoltre, Lorre ha raggiunto la sua 600esima Vanity Card. Per la precisione, con l'episodio finale dello show andato in onda in America su CBS, Lorre è arrivato alla Card numero 624. Un grande traguardo.

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento su come The Big Bang Theory abbia cambiato la concezione della figura del nerd nel suo pubblico, se voleste approfondire le varie Vanity Card, in calce alla notizia potrete trovare il sito ufficiale dove Chuck Lorre ha raccolto tutte quelle di The Big Bang Theory e delle sua altre serie.