The Big Bang Theory, una curiosità sulle battute riguardanti Stephen Hawking

The Big Bang Theory è una sitcom ideata da Chuck Lorre e Bill Prady, e interpretata principalmente da Johnny Galecki, Jim Parsons e Kaley Cuoco, la serie racconta in maniera ironica le vicende quotidiane di un gruppo di giovani scienziati, e di come la loro condizione di nerd e geek influnza i rapporti con il mondo circostante.

La serie ha riscosso un grande successo di pubblico grazie anche alle sue numerose guest star. Tra di queste spicca il grande fisico Stephen Hawking, che dopo essere stato più volte nominato nella serie e apparso anche nel ventunesimo episodio della quinta stagione, ha presentato il panel di TBBT al Comic Con 2013. In un video messaggio lo scienziato ha ironicamente dichiarato:

"Quando non sono impegnato a giocare a Words With Friends con Sheldon, mi piace pensare all’universo. Molte persone pensano che l’universo sia difficile, ma non è così. Per esempio The Big Bang Theory lo spiega in 70 parole."

Dopo di che si è messo a cantare la sigla della serie definendola una "breve storia del tempo". In realtà Stephen Hawking è sempre stato celebre per il suo senso dell'umorismo tanto che durante la sua prima apparizione lo scienziato gioca a Word with Friends con Sheldon, ma non ama perdere e lascia il gioco. Sheldon, allora, per mantenere l’amicizia con il suo idolo gli permette di vincere. Hawking, però, lo ringrazia prendendosi gioco di lui.

Nel corso di questo "scontro" di battute, Sheldon inizia a prendersi gioco anche del noto scienziato soprattutto quando trova un errore in una sua formula aritmetica sul Bosone di Higgs. La battuta fu la seguente:

"Hai commesso un errore aritmetico a pagina due. È stata una vera erezione."

Questo scatenò numerose polemiche perché riguardava una battuta che intaccava lo stato fisico del noto scienziato, ma fu lo stesso Stephen Hawking a smorzare i toni affermando che la battuta lo aveva fatto molto ridere.

