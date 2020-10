The Big Bang Theory: le curiosità più divertenti sul cast della serie

The Big Bang Theory è stata un successo per oltre un decennio, sin dalla prima stagione di messa in onda. Se da un lato è vero che The Big Bang Theory sarebbe dovuta durare più di dodici stagioni, il fatto che si sia conclusa senza trascinarsi ci ha permesso di ricordare TBBT come una delle sit-com più memorabili della storia.

Sulle nostre pagine vi abbiamo già parlato di alcune curiosità e segreti di The Big Bang Theory, ma quanto conoscete davvero i membri del cast dello show? Oggi parleremo di alcune delle curiosità più particolari e buffe di alcuni degli attori che hanno dato vita ai nostri amatissimi Sheldon e compagnia.

E partiamo proprio dall'interprete di Sheldon, ovvero Jim Parsons. Il personaggio del dottor Cooper è di certo uno dei più fini conoscitori del mondo nerd, da i fumetti della Marvel e della DC, a serie come Battlestar: Galactica. Eppure, Parsons in più di un'intervista ha dichiarato che ogni volta che si trovava di fronte a un riferimento nerd nei suoi copioni doveva compiere delle ricerche per capire di cosa si trattasse. Infatti, l'attore si è definito da sempre come lontano dalla cultura fumettistica e videoludica, e addirittura non ha mai visto nemmeno un episodio di Star Trek! L'avreste mai detto?

Che ne sarebbe di Sheldon senza il suo fido amico e, più di una volta, salvatore Leonard Hofstadter? Il personaggio di Leonard è sempre apparso (tranne in rari casi) come la voce della saggezza del gruppo di scienziati. Riuscireste quindi a immaginare che l'attore interprete di Leonard, Johnny Galecki, potesse avere un lato "ribelle", soprattutto da giovane? Dopo aver dichiarato di aver iniziato a fumare da giovanissimo, a inizio adolescenza, ha dichiarato in un'intervista di essersi bucato il lobo dell'orecchio con uno spillo da teenager, perché i suoi genitori non gli permettevano di andare in uno studio professionale per farlo.

Conosciamo tutti Penny e le proprie origini: la ragazza, infatti, è cresciuta in una fattoria del Nebraska, tra pascoli e cavalli. Quello che non tutti sanno, però, è che l'attrice Kaley Cuoco, il "volto" di Penny, è una grande appassionata di equitazione, e ciò le ha provocato anche uno spiacevole incidente: nel 2010 si è rotta una gamba cadendo da cavallo e, dopo non essere apparsa in due episodi della serie, finché non è guarita è stata mostrata solamente seduta o coperta dall'arredamento della casa, per non mostrarne l'infortunio. Altra fatto curioso, l'attrice è sposata attualmente con Karl Cook, fantino di professione.

E voi? Eravate a conoscenza di queste curiosità dei protagonisti di The Big Bang Theory? Volete raccontarcene altre? Fatecelo sapere con un commento nello spazio dedicato!