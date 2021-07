The Big Bang Theory, una curiosità sugli occhiali di Leonard: sono veri o finti?

The Big Bang Theory è una sitcom di grande successo che è andata avanti per ben 12 stagioni dal 2007 al 2019. La serie, ideata da Chuck Lorre e Bill Prady, ha visto l'interpretazione di numerosi attori in cui spiccavano Johnny Galecki, Jim Parsons e Kaley Cuoco.

La serie racconta in maniera ironica le vicende quotidiane di un gruppo di giovani scienziati, e di come la loro condizione di nerd e geek ne influenzi i rapporti con il mondo circostante. I personaggi principali dello show erano inizialmente Leonard, Sheldon, Howard e Raj, quattro giovani scienziati che lavorano al California Institute of Technology. La grande intelligenza ne fa tra le menti più valide del Paese, ma di contro li rende socialmente degli inetti: il loro legame d'amicizia è infatti cementato dalla rispettiva condizione di nerd e geek.

Una cosa che spicca maggiormente è la caratterizzazione estetica e comportamentale dei protagonisti che, riprendendo lo stereotipo classico dei nerd, avevano una grande passione per i fumetti, i giochi di ruolo, i videogiochi e questa la mettevano in mostra con la partecipazione ad eventi a tema e con l'abbigliamento riprendente alcuni personaggi preferiti (famose le maglie di Lanterna Verde e di Flash di Sheldon).

Inoltre alcuni di loro avevano anche gli occhiali, in particolare Leonard che li teneva praticamente sempre. In realtà l'attore interprete Johnny Galecki non ha mai indossato degli occhiali nella realtà e quelli dello show erano sostanzialmente finti tanto che quasi sempre non avevano nemmeno le lenti. Gli utenti se ne sono accorti col passare del tempo perché inizialmente non era un dettaglio evidentissimo. Probabilmente la scelta di non mettere le lenti è stato un piccolo trucco per non riflettere le luci dello studio sulla videocamera, ma anche perché a lungo andare avrebbero potuto dare fastidio alla vista dell'attore.

