The Big Bang Theory: il curioso dettaglio sui giocattoli di Howard

The Big Bang Theory è ancora oggi uno dei programmi TV più popolari al mondo. I fan non ne hanno mai abbastanza di Sheldon e della sua banda di amici nerd, ma oggi vogliamo soffermarci su una insolita curiosità riguardante Howard Wolowitz.

Ogni membro del gruppo ha delle stravaganti passioni e delle abitudini a dir poco singolari, ma Howard è l'unico che pone un interesse quasi malato nei confronti delle donne, mentre gli altri hanno non poche difficoltà a relazionarsi col sesso opposto.

Di tutta la banda di nerd di The Big Bang Theory, Howard potrebbe essere probabilmente l'ultimo a essere considerato un femminista, ma la sua collezione di giocattoli in realtà dice il contrario (oppure conferma che è davvero un pervertito).

La sua vasta collezione di action figure riguardante personaggi di fantascienza o di universi fantasy è composta interamente da personaggi femminili. La sua stanza, infatti, vede in bella mostra Batgirl, Cheetah, Wonder Woman e il suo unico giocattolo maschile sembra essere Jabba the Hutt, ma non senza la principessa Leia al suo fianco.

Insomma, questo è un dettaglio che ha sempre incuriosito gli spettatori perché rende la psicologia di Howard ancora più complessa di quanto possa sembrare. La sua perversione è palese, ma potrebbe spingersi così tanto da ricadere unicamente nella scelta di giocattoli femminili o in fondo nutre grande rispetto per le donne? Una risposta ufficiale non è mai stata data, ma in base a come va avanti la storia della serie il rispetto non gli manca.

