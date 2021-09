The Big Bang Theory, quel dettaglio dell'appartamento di Amy che forse non avevate notato

L'intelletto unico di Sheldon Cooper in The Big Bang Theory lo distingue dagli altri personaggi e gli rende più difficile relazionarsi con le persone. Tuttavia, la sua storia con Amy lo cambia nel corso dello spettacolo, rendendolo meno odioso e più tollerabile.

Dopo dodici stagioni, The Big Bang Theory ha finito la sua corsa nel 2019, la serie seguiva le avventure spassose di un gruppo di scienziati nerd e della loro nuova vicina e aspirante attrice, Penny (Kaley Cuoco). Dato che i personaggi principali erano appunto degli scienziati nerd, lo spettacolo abbastanza opportunamente, era pieno di un sacco di riferimenti e easter egg della cultura pop e scientifici.

I creatori hanno lavorato instancabilmente per garantire che gli episodi fossero memorabili anche molto tempo dopo la conclusione della serie. Dopo le prime stagioni, in cui lo spettacolo è diventato sempre più popolare e amato dal pubblico, gli showrunner hanno ritenuto che fosse giunto il momento di aggiungere due nuovi personaggi principali al cast.

Una era la microbiologa Bernadette (Melissa Rauch), che alla fine sposò Howard (Simon Helberg), l'altra era Amy Farrah Fowler ( Mayim Bialik) una neuroscienziata.



Lo spettacolo ha davvero cambiato marcia quando Amy ne è entrata a far parte presentata come un interesse amoroso per Sheldon, i due formavano una coppia quasi perfetta a livello intellettuale.



Tuttavia, prima che la sua storia d'amore con Sheldon (Jim Parsons) iniziasse correttamente e i due andassero a vivere insieme, Amy aveva un appartamento tutto suo, che aveva un numero piuttosto significativo sulla porta: 314.



Anche se questo può sembrare casuale, in realtà non è così, quelle sono le prime tre cifre del Pi Greco, la famosa costante matematica: 3,1415926535897...e così via.



