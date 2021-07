The Big Bang Theory, un dettaglio scientifico che riguarda i titoli degli episodi

The Big Bang Theory è una sitcom americana creata da Chuck Lorre e Bill Prady, entrambi produttori esecutivi dello show, che ha riscosso un grandissimo successo in tutto il mondo tanto da andare in onda dal 2007 al 2019 per ben 12 stagioni.

Ambientato a Pasadena, in California, lo spettacolo parla di due immaginari geni del Caltech, uno un fisico sperimentale, Leonard Hofstadter, e l'altro un fisico teorico, Sheldon Cooper, che vivono di fronte a un'attraente cameriera bionda e aspirante attrice, Penny. La genialità e l'intelletto di Leonard e Sheldon contrastano, per generare l'effetto comico, con le abilità sociali e il buon senso di Penny.

Un ingegnere aerospaziale, Howard Wolowitz, e un astrofisico delle particelle, Rajesh Koothrappali, sono i loro colleghi e amici altrettanto geniali e socialmente imbarazzanti. Sono il tipo di "belle menti" che capiscono come funziona l'universo, ma niente di tutto questo li aiuta a interagire con le persone, specialmente le donne. Nel corso dello spettacolo si inseriranno altri importanti personaggi che vivranno insieme delle divertenti e iconiche avventure in nome della scienza e dell'amicizia.

Soffermiamoci, però, proprio sulla scienza che rappresenta l'elemento cardine di The Big Bang Theory tanto da essere presente in maniera molto curiosa anche nei titoli degli episodi. David Saltzberg, professore di fisica e astronomia all'Università della California, Los Angeles, infatti, è stato a capo della sceneggiatura per controllare i dialoghi, le equazioni matematiche e i diagrammi usati come oggetti di scena.

Questo ha portato, ad eccezione dell'episodio Pilota, a generare dei titoli degli episodi che avesse come iniziale "The" seguita da una parola descrittiva e da un termine o principio scientifico. Gli sceneggiatori, infatti, hanno usato ben 169 termini scientifici diversi nei titoli degli episodi durante l'intera durata della serie. Il termine "reazione" è stato usato sette volte, "eccitazione" sei volte e "ipotesi", "attuazione", "insufficienza", "polarizzazione", "riverbero" e "vortice" sono stati usati cinque volte ciascuno.

Lo avevate mai notato? Scoprite com'è stata creata The Big Bang Theory e 5 curiosità su Sheldon Cooper nei nostri approfondimenti.