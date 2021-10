The Big Bang Theory: un dettaglio sorprendente su Penny e Leonard

In tanti si sono chiesti cosa abbia reso The Big Bang Theory un successo planetario. Le risposte sono molteplici, tuttavia la serie non è perfetta, e tante sono le situazioni trattate con superficialità. C'è, ad esempio, un particolare non trascurabile su una delle relazioni più significative della serie: quella tra Penny e Leonard.

Si tratta del fatto che, secondo quanto abbiamo scoperto nel corso della serie, in verità Penny avrebbe sempre voluto lasciare Leonard. Sappiamo ciò che state pensando: cosa?! Niente paura, vi spieghiamo subito il perché di questa affermazione.

Partiamo dal principio. La storia d'amore tra i due personaggi non è mai stata semplice e lineare. I due hanno iniziato davvero a frequentarsi dalla fine della seconda stagione, per proseguire durante tutta la terza. Nel 19esimo episodio della season Leonard arriva a dichiarare il suo amore per Penny, maturato dopo mesi di conoscenza. Tuttavia lei gli risponde semplicemente "grazie", e dopo un po', sotto consiglio di Wil Wheaton, decide di lasciarlo. Si tratta del loro primo break-up, nato perché lei non sentiva di ricambiare i sentimenti di Leonard, o almeno non allo stesso modo. Era bastato davvero poco per separarli al tempo.

Nella quarta stagione i due hanno la tipica avventura da una botta e via, ma ovviamente non funziona, perché Leonard pensa che siano tornati insieme. Penny decide allora di aiutarlo ad andare avanti, ma dopo un po' si rende conto di aver fatto un errore a lasciarlo. I due tornano insieme, e la loro relazione prosegue tra alti e bassi, fino a che nella nona stagione non arriveranno al matrimonio. Dov'è il problema dunque?

Il dettaglio si trova in un episodio della sesta stagione, quando Penny con l'aiuto di Bernadette e Amy prova a comprendere i suoi sentimenti per Leonard. In questa occasione lei pensa di doverlo lasciare, ma ovviamente tutti intervengono affinché cambi idea. Eppure le paure espresse dalla ragazza sono fondate, e probabilmente lei e Leonard non sono compatibili fino in fondo. O almeno, lei non ne sembra sicura a pieno. Tanti, infatti, sono stati i dubbi che ha avuto nel tempo, e questo bivio nella sesta stagione potrebbe essere più importante di quanto pensiamo. Ma, in ogni caso, è andata come è andata, e i due si sono sposati e hanno messo su famiglia.

E voi cosa ne pensate? Se non ricordate bene tutti i dettagli, potete riguardare la serie, ecco dove troverete The Big Bang Theory in streaming!