The Big Bang Theory, ecco quali sono le domande irrisolte dopo il finale della sitcom

In mezzo a tutti i fili ben confezionati nel finale diviso in due parti di The Big Bang Theory due grandi domande sono rimaste senza risposta. Dopo 12 stagioni, un'infinità di bazinga e un ascensore rotto, gli spettatori non hanno mai scoperto alcune curiosità che li attanagliavano da tempo.

Tra questi spicca senza ombra di dubbio il cognome di Penny. È stata chiamata Hofstadter dal suo matrimonio con Leonard (Johnny Galecki) ma il suo vero cognome non lo sapremo mai come anche rivelato dalla stessa attrice Kaley Cuoco: "Mi piace che non lo sapremo mai" durante un'intervista.

Mettiamo da parte questo mistero semi-intrigante, perché l'altro dubbio è davvero uno di quelli più resistenti perché è fastidiosa e regressiva. Perché Penny è rimasta incinta? La sua posizione anti-bambini di lunga data era una base solida che contrastava gli stereotipi classici di molti personaggi femminili di sitcom, che vogliono una bella casa e tanti bambini.

Durante l'ultima stagione di The Big Bang Theory, ha nuovamente ricordato a Leonard che non voleva figli, il che ha portato a una trama su di lui come donatore di sperma. Poi, inaspettatamente, è rimasta incinta, realizzando la visione di suo marito, non la sua, di bambini che sarebbero stati intelligenti e belli.

The Big Bang Theory è sempre stato uno show in cui spiccava l'idea che l'intelligenza è sexy e difendeva la cultura nerd. Non solo, ha sempre preso a cuore le questioni sociali della scienza, tra cui il cambiamento climatico e l'accesso all'assistenza sanitaria, cercando però di restare al di fuori da critiche politiche.

Quindi il punto della trama sulla gravidanza di Penny ha dato al finale non solo una sfortunata rilevanza politica alla luce della legislazione statunitense volta a vietare l'aborto, ma è stato anche una sorta di tradimento di quella che era stata la lotta di una donna moderna che doveva intraprendere delle scelte forti. I motivi? Non si sapranno forse mai.

