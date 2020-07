The Big Bang Theory, c'è un easter egg nella serie su Harley Quinn con Kaley Cuoco

Il nome di Kaley Cuoco è ormai indissolubilmente legato a The Big Bang Theory, com'è ovvio che sia dopo ben 12 stagioni trascorse nel ruolo di Penny: era solo questione di tempo, dunque, prima che l'altro show di maggior successo di cui l'attrice è protagonista piazzasse un riferimento alla celebre sitcom.

Stiamo parlando di Harley Quinn: The Animated Series, che dallo scorso novembre vede proprio la nostra Kaley nei panni della celebre villain di casa DC: un ruolo che ha permesso a Cuoco di farsi apprezzare anche per le sue doti di doppiatrice, almeno stando al gradimento generale piuttosto alto da parte dei fan.

A proposito del riferimento a The Big Bang Theory, dunque, in uno degli ultimi episodi vediamo la nostra Harley fare irruzione durante un incontro tra Batman e Gordon ed esclamare: "Qual è il senso di avere un ascensore se poi non funziona mai?', palese citazione alla storica gag dell'ascensore guasto presente sin dai primi episodi della serie con Jim Parsons.

Avevate colto il riferimento? Fateci sapere quanti fan della Harley Quinn di Kaley Cuoco si nascondono nella fanbase della sitcom sulle avventure di Sheldon e Leonard! Jim Parsons, intanto, ha ammesso di aver avuto paura a parlare della sua omosessualità durante The Big Bang Theory; pare, invece, che non ci siano possibilità per una reunion di The Big Bang Theory in tempi brevi.