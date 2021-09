The Big Bang Theory, c'è un errore nella sigla della serie: scoprite quale!

Ci sono state pochissime comedy nella storia che hanno avuto lo stesso successo di The Big Bang Theory, che aveva anche un'iconica sequenza di apertura che si adattava al tema generale dello spettacolo ma in realtà c'era un piccolo errore in quella sequenza che potreste non aver notato.

The Big Bang Theory è stata creata da Chuck Lorre e Bill Prady ed è andata in onda dal 2007 al 2019 per ben dodici gloriose stagioni. Lo show ci concentra su due scienziati, Leonard (Johnny Galecki) e Sheldon (Jim Parsons).

Mentre i due sono dei geni brillanti, sono anche socialmente disadattati e questa è la parte più accattivante e divertente della serie. Leonard manca di fiducia in se stesso ed è molto timido, mentre Sheldon ha la tendenza a dire quello che pensa in ogni momento senza badare troppo alle norme sociali o all'educazione.

Quando una donna di nome Penny (Kaley Cuoco) si trasferisce nell'appartamento di fronte a loro e diventa loro amica, le cose cambiano per gli scienziati e anche per i loro amici Raj Koothrappali (Kunal Nayyar) e Howard Wolowitz (Simon Helberg). Il resto, come si suol dire, è storia recente della tv.

Per adattarsi al tema scientifico, fisico e matematico, dello spettacolo, la sigla include la canzone The History of Everything di Barenaked Ladies ed una serie di immagini che ci scorrono velocemente davanti agli occhi e che vanno da George Washington ai dinosauri e dalle Piramidi a Stonehenge.

L'intento è quello di sviluppare chiaramente un'atmosfera accademica per l'apertura e farci capire immediatamente che tipo di serie stiamo guardando. Mentre il montaggio viaggia nel tempo in ciascuna delle sue varie immagini, una linea temporale scorre lungo la parte inferiore dello schermo. È qui che si nasconde un piccolo errore difficile da rilevare ma che non è sfuggito ai fan con gli occhi da aquila.

Quando la linea temporale raggiunge l'anno 91.000 aC, in realtà si legge 91.000 9C, come potete vedere nel fermo immagine in calce alla notizia.



Se vi state chiedendo cosa rappresenterebbe l'era 9C, non dovete chiedervelo per molto tempo perché è stato semplicemente un errore. Non c'è stata una spiegazione ufficiale, quindi i fan probabilmente non lo sapranno mai. La buona notizia è che un minuscolo errore del genere, quasi irrilevabile, non toglie niente all’eredità della serie terminata nel 2019 che ci ha regalato momenti indimenticabili e tante risate.



Lo show targato CBS è stato un punto fermo per la rete per più di un decennio ed è stato regolarmente nominato nella categoria Miglior Comedy agli Emmy, con Jim Parsons che ha vinto il premio come miglior attore in una serie comedy quattro anni su cinque per il suo ruolo di Dr. Sheldon Cooper.



Fateci sapere nei commenti se siete tra i fan con la vista super che avevano adocchiato questo errore nella sigla! Scoprite quale protagonista di The Big Bang Theory non ha mai visto la serie e qual è l'episodio migliore in assoluto di The Big Bang Theory nei nostri approfondimenti.