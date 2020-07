The Big Bang Theory, c'è stato un matrimonio che non abbiamo mai visto sullo schermo?

Dopo dodici stagioni, The Big Bang Theory si è conclusa nel maggio del 2019, ma come molte altre serie amate è ancora sotto la lente di ingrandimento dei fan, che continuano a rivedere i vecchi episodi in cerca di curiosità e particolari in un primo momento sfuggiti. Un utente Reddit, per esempio, ha scoperto un matrimonio passato sotto silenzio.

La sorella di Raj Koothrappali, Priya, deve infatti essersi sposata in un momento imprecisato della sitcom, tra la quinta e la decima stagione.

La prima volta che la ragazza, interpretata da Aarti Mann, compare in The Big Bang Theory è nel corso della quarta stagione, quando ha una breve relazione con Leonard (Johnny Galecki), che prosegue per un po' a distanza dopo il suo ritorno in India, ma poi naufraga a causa di un reciproco tradimento.

Come fa notare lo zelante fan su Reddit, però, nell'episodio 16 della decima stagione il padre di Raj afferma che cinque dei suoi sei figli sono sposati. Poiché sappiamo che Raj non è sposato, se ne deduce che Priya lo è, anche se sullo schermo non abbiamo mai visto il suo matrimonio, né ne abbiamo sentito parlare.

Si può naturalmente ipotizzare che Raj (Kunal Nayyar) non ne abbia mai parlato al suo amico per non riaprire vecchie ferite, ma di certo un episodio incentrato sul matrimonio di Priya avrebbe potuto essere una buona occasione per gag e battute divertenti.

Si può naturalmente ipotizzare che Raj (Kunal Nayyar) non ne abbia mai parlato al suo amico per non riaprire vecchie ferite, ma di certo un episodio incentrato sul matrimonio di Priya avrebbe potuto essere una buona occasione per gag e battute divertenti.