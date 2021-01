The Big Bang Theory: tutti gli easer egg e i riferimenti a Star Trek, spiegati bene

Abbiamo amato per dodici stagioni The Big Bang Theory e la sua capacità di farci ridere con i più incredibili riferimenti alla cultura geek. Sulle nostre pagine abbiamo già trattato dei 5 episodi più nerd in assoluto di The Big Bang Theory, ma oggi in particolare vogliamo parlarvi di tutte le volte che la serie ha citato il franchise di Star Trek.

Mentre abbiamo visto insieme, tramite svariate notizie FAQ e approfondimenti come mai TBBT non abbia mai parlato del personaggio di Paige di Young Sheldon, o alcune popolari teorie, come quella secondo la quale The Big Bang Theory sia tutto nella testa di Penny, o che Leonard di TBBT sia stato in realtà adottato, è nostro interesse esplorare insieme tutti i riferimenti a Star Trek contenuti in TBBT.

Wesley Crusher

Se, infatti, abbiamo avuto modo di capire più di una volta quanto TBBT sia legato a Star Trek, è anche per merito di uno dei personaggi che, apparso per la prima volta come special guest nel quinto episodio della terza stagione (Il corollario del rivestimento raccapricciante), tornerà spesso nello show televisivo come amico/nemico di Sheldon, ovvero Wil Wheaton. Il riferimento a Star Trek, in questo caso, è proprio nell’attore: Wheaton infatti è l’interprete di Wesley Crusher in Star Trek: The Next Generation.

Action figures

Nel ventesimo episodio della quinta stagione, intitolato Il malfunzionamento del teletrasporto, Penny decide di prendere a Leonard e Sheldon (Jim Parsons) lo stesso regalo: un vecchio giocattolo del Transporter di Star Trek in confezione originale. I due scienziati non vogliono aprire il regalo, ma un’action figure di Spock prende vita nella testa di Sheldon, invitandolo ad aprire la scatola per giocarci: una volta fatto, il Transporter si romperà e Sheldon deciderà di sostituire il suo con quello di Leonard, prima di provare dei sensi di colpa per questo motivo.

Carta, forbice, sasso, Lizard, Spock

Questo riferimento non c’è nemmeno bisogno di spiegarlo, ma ci limitiamo a riportare la prima volta che viene citato l’incredibile gioco inventato da Sheldon, ovvero nell’ottavo episodio della seconda stagione, L'espansione di Lizard e Spock.

Altri regali

Un momento molto bello nel quale abbiamo visto Sheldon aprirsi talmente tanto da concedere un abbraccio a Penny (Kaley Cuoco), è stato nell’undicesimo episodio della seconda stagione, L'ipotesi dei sali da bagno, nel quale la ragazza regala a Sheldon un tovagliolo usato e firmato da nientemeno che Leonard Nimoy, il famoso interprete di Spock in Star Trek.

Una passeggiata… spaziale

Chiudiamo con il tredicesimo episodio della sesta stagione, intitolato La spedizione di Bakersfield, nel quale i nostri protagonisti sono intenzionati a dirigersi al Comic-Con di Bakersfield; fermatisi a Vasquez Rocks, luogo usato per molte riprese di Star Trek, Sheldon, Leonard (Johnny Galecki), Howard e Raj decidono di intrattenersi in un set fotografico proprio in tema con la serie televisiva. Il risultato? La loro auto finirà rubata, e gli scienziati dovranno intraprendere un lungo cammino per poter trovare un telefono, e tornare a casa.

Ora è il vostro turno: quali sono i riferimenti a Star Trek presenti in The Big Bang Theory che preferite? Per farcelo sapere, come sempre, basta un commento nello spazio a essi dedicato!