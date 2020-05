The Big Bang Theory, l'emozionante post di Kunal Nayyar a un anno dalla conclusione

Sembra incredibile che sia passato già un anno dalla fine di The Big Bang Theory, che dopo 12 stagioni ha chiuso i battenti nel maggio 2019. Per celebrare la ricorrenza Kunal Nayyar, che nella serie interpretava Raj Koothrappali, ha pubblicato un lungo post su Instagram, con un'immagine dal set che risale all'ultimo giorno di riprese.

La foto, visibile in calce all'articolo, mostra Nayyar e gli altri protagonisti - Kaley Cuoco, Johnny Galecki, Melissa Rauch, Simon Helberg e Jim Parsons - uniti in un abbraccio, con sullo sfondo il celebre pianerottolo delle due abitazioni della sitcom.

"Questa foto è stata scattata esattamente un anno fa. La nostra ultima registrazione di The Big Bang Theory, ed era anche il mio compleanno" ha scritto l'attore, che qualche giorno fa aveva pubblicato una sua vecchia foto a vent'anni, nella didascalia. "Riflettendoci, è stato un grosso cambiamento. Ma non tutti i cambiamenti sono negativi, perché l'esperienza più grande viene fuori da tutte le incertezze e dalle turbolenze - la consapevolezza che nulla ci è dovuto; e questo mi ha dato un senso di profonda pace interiore. Perché alla fine, tutto è prezioso, tutto è prezioso, tutto è prezioso."

Il post prosegue con l'invito ai fan, come regalo di compleanno, a chiamare qualcuno che non sentono da tempo e dirgli "che gli volete bene. E se resta confuso, ditegli: È il compleanno di Kunal, questo è il suo regalo [...] Se anche uno solo di voi lo facesse sarebbe un gran compleanno per me, dico davvero."

