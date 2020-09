The Big Bang Theory: quali sono gli episodi più folli della serie?

Uno degli degli argomenti più caldi in ambito serie TV riguarda sicuramente la sitcom di successo creata da Chuck Lorre, e mentre molti si interrogano se ci saranno nuove stagioni o reunion di The Big Bang Theory, oggi cercheremo di ricordare insieme gli episodi che ci hanno fatto saltare sulla sedia per la loro follia.

E partiamo con l'ottavo episodio della terza stagione, La carenza delle paperelle adesive, che vede Leonard (Johnny Galecki), Raj (Kunal Nayyar) e Howard (Simon Helberg) nel deserto per vedere una pioggia di meteore, mentre Penny (Kaley Cuoco), scivolata in doccia, chiede un disperato aiuto a Sheldon (Jim Parsons) per arrivare al pronto soccorso. Tra biscotti alla marijuana, e Sheldon che vede Penny nuda e si lancia in una corsa in macchina senza patente, questa puntata resterà memorabile.

Rimarrà nella storia il tredicesimo episodio della sesta stagione, La spedizione di Bakersfield, che vede i nostri amatissimi dottori alle prese con un incredibile e folle omaggio a Star Trek: The Next Generation. Infatti, Shedon, Leonard, Raj e Howard decidono di andare al Comic-Con di Bakersfield con dei perfetti cosplay dei protagonisti della serie fantascientifica, salvo poi essere derubati di macchina (e trucchi di scena) e dover raggiungere a piedi, come in un'esplorazione di Star Trek, un punto di comunicazione per tornare a casa. Momenti memorabili: il set fotografico voluto da Raj, con il cosplay di Worf, e le ragazze che, decise a scoprire di più il mondo dei fumetti, litigano sul martello di Thor.

E sempre un riferimento a Star Trek si trova nello spassoso quarto episodio della quarta stagione, La deviazione del troll virtuale, dove Howard, deciso a rifidanzarsi con Bernadette (Melissa Rauch), deve scacciare alcune fantasie erotiche su Katee Sackhoff di Battlestar Galactica, mentre viene tormentato anche dalle visioni di George Takei proprio da Star Trek. Un altro grandissimo momento vede la rivalità tra Raj e Sheldon per condividere l'ufficio.

Mentre il cast della serie continua a fare successi, come testimonia il nuovo ruolo di Kunal Nayyar in Criminal, sicuramente molti li ricorderanno soprattutto per gli episodi più pazzi che ricordiamo in The Big Bang Theory, e ora vorremmo sapere la vostra: quali sono per voi le puntate più bizzarre della serie? Fatecelo sapere nello spazio commenti!