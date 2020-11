The Big Bang Theory: gli episodi più 'nerd' in assoluto, ecco quali sono

Dopo oltre una decade, con grande rammarico dei fan The Big Bang Theory si è conclusa con la stagione 12. Come abbiamo di recente scoperto, i piani originari di The Big Bang Theory prevedevano altre stagioni, ma purtroppo abbiamo dovuto "accontentarci" di una seppur brillante conclusione con la "redenzione" finale di Sheldon con i suoi amici.

Sulle nostre pagine, per non lasciarvi orfani della pesante eredità dello show ideato da Chcuk Lorre, abbiamo dedicato alla serie molti interessanti approfondimenti e FAQ: per esempio, abbiamo messo a confronto i 5 motivi per cui The Big Bang Theory non dovrebbe continuare con i 5 motivi per cui ne varrebbe la pena di avere un sequel di The Big Bang Theory, oppure un focus sulle curiosità più buffe dei protagonisti di The Big Bang Theory. Oggi, invece, vogliamo cercare di ricordarvi quali siano gli episodi in assoluto più nerd della serie. Cominciamo!

Difficile non iniziare dal quattordicesimo episodio della prima stagione, La macchina del tempo, dove troviamo uno dei riferimenti alla cultura nerd più evidenti in assoluto, ovvero il film L'uomo che visse nel futuro. Nella puntata, infatti, Leonard (Johnny Galecki) acquista l'accessorio di scena della pellicola più importante di tutti, ovvero la famigerata macchina del tempo, creando non poche discussioni con l'allora semplice vicina Penny e portandolo a riconsiderare le sue priorità. Nerd alert: Sheldon che ha un incubo nel quale utilizza la macchina del tempo e si ritrova davanti dei morlock affamati di carne umana.

Sempre di oggetti di scena parliamo, nel diciassettesimo episodio della terza stagione, La suddivisione del tesoro, quando scopriamo i nostri dottori preferiti alle prese con nientemeno che l'originale anello del potere de Il signore degli Anelli. Gli scienziati arriveranno a contendersi in una sfida senza esclusione di colpi l'anello, diventando come i protagonisti della saga di J.R.R. Tolkien. Penny che dà un pugno sul naso a Sheldon che si era intrufolato nella camera di Leonard per soffiargli l'anello, è un momento che rimarrà impresso nella storia dello show.

Nell'undicesimo episodio della quarta stagione, La ricombinazione della lega della giustizia, assistiamo alla "trasformazione" dei nostri personaggi preferiti nei supereroi targati DC per partecipare alla festa in maschera di capodanno al negozio di fumetti. Già questo basterebbe per alzare il fattore nerd alle stelle, ma a ciò vogliamo aggiungere la scena nella quale Sheldon (Jim Parsons), si immagina nei panni di Flash, per correre al gran canyon e urlare la sua frustrazione quando Leonard gli propone di abbassare la temperatura nel loro appartamento.

Uno degli episodi nerd più epici è senza dubbio il tredicesimo della sesta stagione, La spedizione di Bakersfield, dove gli scienziati decidono di partecipare al Comic-Con di Bakersfield con dei perfetti cosplay dei personaggi di Star Trek: The Next Generation, salvo poi venir derubati della loro macchina ed essere costretti a procedere a piedi nella loro avventura. Il tutto, mentre Amy, Bernadette e Penny (Kaley Cuoco) decidono di provare ad appassionarsi di fumetti.

Infine, chiudiamo sempre con la sesta stagione, in questo caso con il ventitreesimo e penultimo episodio, Il potenziale dell'incantesimo d'amore, nel quale vediamo addirittura tutti i protagonisti alle prese con una "ruolata" in Dungeons & Dragons, con Howard (Simon Helberg) come dungeon master. Puntata indimenticabile, non solo per l'alto tasso nerd, ma anche per il primo avvicinamento intimo e relazionale tra Sheldon e Amy (Mayim Bialik), che inizierà a cambiare le cose tra di loro.

