The Big Bang Theory: gli episodi più tristi di sempre

La conclusione di The Big Bang Theory, dopo più di dodici anni di successi, ha lasciato un vuoto tra i suoi milioni di spettatori, tanto da spingere i fan a richiedere a gran voce nuovi spin-off o reunion del cast di The Big Bang Theory. Di sicuro, nel corso degli anni, TBBT ci ha regalato più di un momento memorabile che non dimenticheremo mai.

Dopotutto, la serie ideata da Chuck Lorre è stata in grado non solo di divertirci, ma anche di emozionarci e renderci tristi, dimostrando tutta la sua profondità. Oggi quindi siamo qui per ricordare gli episodi più tristi della storia di The Big Bang Theory.

Non potremmo non cominciare dal ventiquattresimo episodio della nona stagione, La determinazione dell'impegno, nel quale Amy (Mayim Bialik) decide di lasciare Sheldon, in quanto convinta che lo scienziato non fosse deciso a impegnarsi più seriamente nella loro relazione. Ciò che, scopriremo nel finale della puntata, non fosse vero, in quanto Sheldon aveva deciso di comprare un anello per la propria ragazza. Fortunatamente, con il tempo le cose si sono sistemate, ma abbiamo davvero temuto il peggio.

L'episodio conclusivo della serie, il ventiquattresimo della dodicesima stagione, La sindrome di Stoccolma, può essere considerato uno dei più tristi dell'intero show per diversi motivi. Innanzitutto, abbiamo dovuto dire addio ai nostri personaggi preferiti; inoltre, Sheldon (Jim Parsons), per la prima volta si rende conto di aver in qualche modo deluso i suoi amici, non avendo mai riconosciuto loro i meriti per le sue scoperte scientifiche. Il suo discorso finale, alla ricezione del Nobel, ci fa comprendere la maturazione dello scienziato, ammettendo finalmente il contributo delle persone a lui care per i suoi successi. Ancora ci dobbiamo riprendere.

Chi di noi non ha amato il professor Proton (interpretato dal brillante Bob Newhart)? Nessuno. Ed è per questo motivo che abbiamo vissuto uno dei momenti più tristi quando, nel ventiduesimo episodio della settima stagione, La trasmutazione di Proton, siamo venuti a conoscenza della sua tragica scomparsa. Un momento già terribile, al quale si è aggiunta la reazione di Sheldon, prima apparentemente insensibile, e poi totalmente devastato dalla notizia. L'abbraccio tra il dottor Cooper e l'amico Leonard (Johnny Galecki) è senza dubbio uno dei momenti più toccanti dell'intera serie. Indelebile.

Conoscere il passato del personaggio interpretato da Jim Parsons è stato uno dei motivi che ha portato alla nascita della serie spin-off di The Big Bang Theory Young Sheldon. Grazie allo spin-off, abbiamo scoperto quanto l'infanzia per Sheldon sia stata complessa, ma già in precedenza ci era stato mostrato, quando nel diciassettesimo episodio della nona stagione, La sperimentazione del genetliaco, scopriamo che Sheldon odia le feste di compleanno a causa degli scherzi che subiva dalla sorella Missy. Un momento che ci ha fatto empatizzare con il personaggio di Sheldon, e che ci ha fatto capire la difficoltà della sua infanzia. Solo l'intervento di Penny (Kaley Cuoco), in grado di ascoltare i problemi di Sheldon e di aiutarlo a superarli, permetteranno al dottor Cooper di godersi la sua festa. Uno degli episodi più teneri e malinconici di tutto lo show.

Infine, chiudiamo con l'episodio che più di tutti ci ha fatto piangere, e sicuramente il più triste di tutta la serie. Durante il quindicesimo episodio dell'ottava stagione, La rigenerazione del negozio di fumetti, è l'episodio nel quale dobbiamo dire addio alla madre di Howard (Simon Helberg), la cui voce era della compianta attrice Carol Ann Susi. Un momento straziante e che non avremmo mai voluto vivere. Ma che, almeno, ha rappresentato per Howard un'ulteriore occasione di crescita e gli ha dimostrato che sua moglie Bernadette e i suoi amici, persino Sheldon, sono le persone più importanti della sua vita, essendoci per lui nel momento più difficile. Una puntata indimenticabile.

Mentre abbiamo già analizzato le ragioni che hanno portato alla conclusione di The Big Bang Theory dopo dodici stagioni, continuamo a sperare che, prima o poi, lo show possa tornare in qualche modo a farci ridere, e a emozionarci, come ha sempre fatto per oltre una decade.

Ora la palla passa a voi. Quali sono a vostro avviso gli episodi più tristi di The Big Bang Theory? Fatecelo sapere con un commento nello spazio dedicato!