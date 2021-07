The Big Bang Theory, un errore riguardante il nome del padre di Penny

Kaley Cuoco ha interpretato Penny in The Big Bang Theory per dodici lunghe stagioni. I fan dello show hanno individuato alcuni buchi di trama o errori nel corso degli anni, l'ultimo dei quali riguarda il nome del padre di Penny.

Potremmo non scoprire mai quale fosse il nome da nubile di Penny prima che diventasse Hofstadfter dopo aver sposato Leonard (Johnny Galecki), ma The Big Bang Theory ha reso misteriosi i nomi della sua famiglia abbastanza regolarmente.

Abbiamo incontrato sua madre, suo fratello e suo padre, interpretato da Keith Carradine, tuttavia, si scopre che durante la seconda stagione l'aspirante attrice diventata rappresentante medico di successo ha dimenticato il nome di suo padre mentre parlava di lui con Beverly (Christine Baranski).

In The Big Bang Theory stagione 2, episodio 15, La capacità materna (The Maternal Capacitance), incontriamo la madre di Leonard durante la sua visita in città. Conosciuta per la sua capacità di analizzare tutti quelli con cui entra in contatto, Penny inizia una conversazione con Beverly. Quando raggiungono la porta dell'appartamento 4A, Penny racconta i suoi problemi con suo padre che apparentemente voleva un maschio, quindi ha ancora problemi ad accettarla come figlia.



Alla fine dell'episodio, la coppia scende di nuovo le scale insieme e, prima che possano raggiungere il piano terra, Penny inizia a lamentarsi di come sua madre non abbia mai fatto nulla per risolvere i problemi di suo padre. La ragazza però parla di suo padre dicendo che si chiama "Bob".

La sua prima apparizione è avvenuta nella quarta stagione, episodio 9, "The Boyfriend Complexity", dove Penny e Leonard sono ormai una coppia. In questa visita, il nome del personaggio è stato ufficialmente rivelato essere Wyatt.



Questo tipo di errori sono quasi normali per spettacoli di lunga data come The Big Bang Theory. Sarebbe stato difficile mantenere ogni singolo dettaglio coerente per 12 anni, e lo spettacolo ha avuto molti di questi problemi disseminati durante la sua corsa. Sono cose che si possono perdonare dopotutto.



