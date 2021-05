The Big Bang Theory, quell'errore storico nella sigla iniziale che forse non avete notato

“Our whole universe was in a hot dense state" è la frase di apertura che ogni fan di Big Bang Theory ha sentito centinaia di volte nel corso degli anni. Ogni episodio della sitcom si è aperto con la stessa canzone e il ritmo è diventato una melodia orecchiabile simbolo dello spettacolo.

Tuttavia, alcuni fan potrebbero non essere a conoscenza di un'inesattezza fattuale nascosta nei testi. Sebbene The Big Bang Theory non utilizzi l'intera canzone di Barenaked Ladies, ogni episodio inizia con la prima strofa. Per coloro che non sono a conoscenza del testo effettivo, la sigla è la seguente:

“Our whole universe was in a hot, dense state,

Then nearly 14 billion years ago expansion started, wait,

The earth began to cool, The autotrophs began to drool,

Neanderthals developed tools, we built a wall (we built the pyramids),

Math, science, history, unravelling the mysteries,

That all started with the big bang! Hey!”

La canzone fa riferimento al Big Bang, agli autotrofi e ai Neanderthal, tutti i principali fattori nella storia della scienza e dell'evoluzione dell'uomo. Tuttavia, l'inesattezza all'interno delle canzoni risiede negli autotrofi. Nella sigla, si afferma che "gli autotrofi hanno iniziato a sbavare". Gli appassionati di scienza saranno consapevoli, tuttavia, che questo non è effettivamente possibile.

Secondo la scienza, infatti, un autotrofo è “un organismo che può produrre il proprio cibo utilizzando luce, acqua, anidride carbonica o altre sostanze chimiche. Poiché gli autotrofi producono il proprio cibo, a volte vengono chiamati produttori." Gli autotrofi utilizzano prevalentemente la fotosintesi per produrre i nutrienti necessari alla loro vita, un processo che comporta il consumo di energia dalla luce solare. In quanto tali, i tipi più familiari di autotrofi sono le piante o le alghe. Pertanto, chiaramente non potevano "sbavare" nello stesso senso di un essere umano.

L'uso della frase in The Big Bang Theory non è passato inosservato da alcuni fan, innescando un dibattito online. Nella pagina del forum di The Naked Scientists, molti pensano che la frase sia stata cantata semplicemente perché faceva rima.

Scoprite il vero significato del titolo di The Big Bang Theory e cosa pensava Jim Parson prima di iniziare a girare The Big Bang Theory.