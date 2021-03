The Big Bang Theory: gli errori più clamorosi della serie!

Il nostro amore per The Big Bang Theory è sconfinato. La bella sit-com di Chuck Lorre è talmente apprezzata che, ora che è approdata su Netflix, è da diversi giorni tra i prodotti più visti dell'intera piattaforma, anche a quasi due anni dalla sua conclusione. Non sempre, tuttavia, la storia è stata perfetta, e abbiamo assistito ad alcuni errori.

Se vi abbiamo rivelato un segreto di The Big Bang Theory che forse non conoscevate, è il momento di trattare proprio di alcune ingenuità e problemi con la continuity che hanno rischiato di rovinare la trama dello show originale CBS. Iniziamo.

Sheldon sbadato?

Abbiamo sempre conosciuto il personaggio di Sheldon Cooper (interpretato da Jim Parsons), come un uomo meticoloso e calcolatore, che di certo non lascia al caso le proprie azioni e decisioni. Eppure, ogni tanto anche lui è apparso "sbadato", probabilmente più per degli errori di sceneggiatura che per sue reali mancanze. Un paio di esempi: primo tra tutti, l'immancabile "posto di Sheldon" sul divano di casa Cooper-Hofstadter, l'unico angolo della casa completamente a disposizione del dottor Cooper e che nessuno poteva occupare… ogni tanto non è stato poi così unico. Soprattutto nel corso della prima stagione, in molti si appropriano del prezioso posto di Sheldon, senza che egli dica nulla.

Un'altra situazione che non ci ha convinto riguarda il fatto che, durante il settimo episodio della prima stagione, dal titolo Il paradosso del raviolo al vapore, il nostro amato Sheldon Cooper sembra dimenticarsi che giorno sia. Dopo aver ospitato Penny (Kaley Cuoco) a casa loro il mercoledì sera, in quanto ha sostituito Howard (Simon Helberg) durante la serata Halo, Sheldon il mattino dopo osserva come la presenza di Penny (peraltro distesa sul divano del quale abbiamo già parlato), gli stia rovinando la tradizione del sabato mattina di mangiare cereali guardando Doctor Who.

Nomi diversi

La famiglia di Penny è sempre stata avvolta da un'aura di mistero. Nonostante abbiamo visto sia i genitori, che il fratello complicato della ragazza, non abbiamo mai avuto grandi informazioni sulle loro vite. Anzi, a volte è addirittura successo che queste informazioni si rivelassero errate. Il nome del papà di Penny è cambiato nel corso della serie. Viene menzionato per la prima volta dalla ragazza, chiamandolo "Bob", ma successivamente, durante il nono episodio della quarta stagione, intitolato La complessità del fidanzato, il padre della ragazza (interpretato da Keith Caradine) si scopre chiamarsi Wyatt. Questo non fa che rinforzare svariate teorie sul passato oscuro di Penny, anche se, probabilmente, si tratta solamente di un errore.

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo a chi abbia composto l'iconica sigla di The Big Bang Theory, vogliamo sapere la vostra: conoscevate questi errori di sceneggiatura in The Big Bang Theory? Ne sapete elencare altri? Non esitate a commentare, vi leggeremo e risponderemo con grande piacere!