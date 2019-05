The Big Bang Theory, esclusa l'idea di uno spin-off su Leonard e Penny

The Big Bang Theory è ormai arrivato all’epilogo, e già si vocifera su uno o più spin-off futuri dedicati ai vari personaggi. Per alcuni personaggi, il finale della serie sembra fatto apposta per fornire l’occasione giusta, anche se i diretti interessati non sembrano entusiasti dell’idea.

In particolare, Leonard e Penny hanno annunciato di aspettare un bambino, e viene naturale pensare a una nuova serie dedicata alla loro nuova vita familiare e al nascituro. Dopo i commoventi post di commiato dalla serie, però, Johhny Galecki e Kaley Cuoco, però, spengono gli entusiasmi e sembrano chiudere a una prospettiva del genere.

“Non voglio essere troppo definitivo” ha detto Galecki a The Hollywood Reporter, “ma credo di no. Mi sembra che i sette personaggi condividano sette aree differenti dello stesso cervello. Non ce ne sono due che non funzionerebbero bene insieme. Non credo che sarebbe un disastro, ma non sarebbe nemmeno un Big Bang.”

Un po’ più possibilista Kaley Cuoco, che non è d’accordo sullo spin-off ma che ha ripetuto, come già detto tempo fa, che se Chuck Lorre glielo proponesse non potrebbe rifiutarlo. “Non dico di no a Chuck! E penso che Penny e Leonard sarebbero due genitori fantastici! Hanno aspettato così tanto, e sono così divertenti e disinvolti… sarebbero adorabili, credo.”

L’unico spin-off di The Big Bang Theory certo resta quindi Young Sheldon, che dopo il crossover con TBBT nel finale della seconda stagione tornerà in autunno per la terza , anche se lo stess Chuck Lorre sostiene di non poter fare a meno di tornare di tanto in tanto a pensare di crearne altri.