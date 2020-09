The Big Bang Theory, un fan ha scovato un errore in un vecchio episodio

Quando si è fan accaniti di uno show al punto da riguardarne ogni episodio decine e decine di volte si comincia a far caso anche a dettagli che in genere sfuggono alla gran parte degli spettatori: è il caso di un fan di The Big Bang Theory, che in un vecchio episodio dello show ha scovato un errore davvero impercettibile.

Per trovarlo dobbiamo risalire alla prima stagione della fortunatissima serie con Jim Parsons: l'episodio in questione è infatti il quarto in assoluto dello show, ovvero quello in cui facciamo la conoscenza della mamma di Sheldon, Mary.

Nel corso dell'episodio vediamo Sheldon rintanarsi in casa dopo aver perso il lavoro, con Leonard che decide quindi di chiamare in soccorso la madre del coinquilino: proprio mentre i nostri sono a cena con la signora Cooper, però, si può notare una leggerissima disattenzione avvenuta in fase di montaggio.

Come un fan dotato di una vista davvero incredibile ha fatto notare, infatti, durante la cena il roll che Raj aveva cominciato a mangiare con le mani passa dalla mano destra alla mano sinistra del personaggio, per poi scomparire e ricomparire in una scena successiva.

Un errore tutt'altro che imperdonabile, ma si sa: nulla sfugge agli occhi dei fan più incalliti! Per chi non si fosse ancora stancato delle avventure di Sheldon e co., intanto, ecco 5 buoni motivi per pretendere nuovi episodi di The Big Bang Theory.