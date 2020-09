The Big Bang Theory, i figli di Mayim Bialik non hanno mai visto lo show

Non tutte le star del grande e piccolo schermo amano essere inseguite dal loro lavoro anche tra le mura domestiche: non è raro, infatti, sentir parlare di attori che evitano di guardare i film o le serie a cui abbiano preso parte. È il caso di Mayim Bialik, che a casa sembra volersi tenere a debita distanza da The Big Bang Theory.

L'attrice che ha dato volto ad Amy Farrah Fowler, la storica compagna di Sheldon Cooper, ha infatti dichiarato recentemente di non essere solita rivedersi recitare, ragion per cui lo show che l'ha resa celebre è praticamente bandito dagli schermi di casa.

"Non ho guardato molti episodi della serie. Non guardo me stessa in televisione. Non mi sono mai fermata a guardare un episodio di The Big Bang Theory… mai! Ho visto qualche spezzone quando ero sul palco e venivano mostrati al pubblico ma no, non mi rivedo mai" ha raccontato l'attrice qualche tempo fa.

La cosa si è ovviamente ripercossa anche sui figli di Bialik, che non hanno praticamente idea di quanto la madre sia famosa: "I miei figli non guardano la televisione, sanno soltanto alcune cose sulla mia carriera. Non hanno mai visto The Big Bang Theory. Sono venuti a trovarmi sul set qualche volta, ma non seguono davvero la sit com" ha spiegato l'attrice.

Chissà che in futuro ai piccoli di casa Bialik non venga voglia darsi al binge-watching di tutte le stagioni dello show! Nel frattempo, abbandoniamoci un po' alla nostalgia: ecco 5 dei momenti più spassosi di The Big Bang Theory.