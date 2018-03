The Big Bang Theory: finalmente vedremo il fratello di Sheldon, Georgie!

Per adesso avevamo visto tutti i membri della famiglia di Sheldon - in- nel corso delle 10 stagioni passate. Tuttavia, non avevamo ancora avuto il piacere di incontrare il famoso fratello maggiore Georgie... Ecco chi lo interpreterà! Attenzione, nella news che segue ci sono spoiler della stagione 11.

La notizia, riportata da TvLine, è che Jerry O'Connell è stato scelto per interpretare Georgie nel finale della Stagione 11. Le notizie sul cast sono state rivelate mercoledì sera durante un doppio pannello al PaleyFest dedicato a The Big Bang Theory e alla serie prequel Young Sheldon.

Georgie si vedrà al matrimonio di Sheldon e Amy. A lui si unirà Laurie Metcalf, che riprenderà il suo ruolo - ricorrente - nei panni della timorata madre di Sheldon, Mary; la donna accompagnerà suo figlio all'altare.

Il fratello maggiore di Sheldon è stato spesso menzionato nella famosa sitcom, ma non l'avevamo mai visto in carne e ossa, prima dell'arrivo della nuova hit serie, lo spinoff Young Sheldon, il cui ruolo ruolo è interpretato dal quindicenne Montana Jordan. Non si sa ancora se la sorella gemella di Sheldon, Missy (interpretata da Courtney Henggeler) o l'amata Nonnina (June Squibb), saranno presente al grande giorno.

Stay Tuned!