The Big Bang Theory finì a causa di Jim Parsons! Ma lui: 'Doveva continuare senza Sheldon'

Sapevate che The Big Bang Theory finì a causa dell'uscita di Jim Parsons? La serie era al picco di ascolti, quindi non c'era altro motivo, ma senza Sheldon decisero di non poter andare avanti. Ma non gliene volete: si è detto "sopraffatto" dal successo ottenuto dalla serie e per lui "doveva continuare anche senza Sheldon".

All’epoca dell’ultima stagione, l’abbandono di Jim Parsons creò moltissime frizioni in The Big Bang Theory. Nessuno dei membri del cast, a parte lui, aveva intenzione di lasciare lo show. Anzi, l’avrebbero continuato ancora e ancora. Forse anche perché preoccupati di quello che sarebbe stata la loro carriera, una volta abbandonato un porto sicuro che nell’ultima stagione fruttava ai nomi principali ben 1 milione di dollari a episodio. Di fatto, fortuna maggiore la fece sempre Jim Parsons, seguito da Kaley Cuoco e forse Simon Helberg. Ma comunque, non fu affatto una decisione collettiva...

In un certo senso, con la loro decisione di chiudere la serie, è come se i produttori avessero riconosciuto a Sheldon il merito di essere il vero nucleo della serie. Tolto lui, non aveva più molto senso. E considerato con quanto impegno gli studios si forzano a portare avanti show con qualunque scusa narrativa – soprattutto quelli ancora di successo, che per The Big Bang Theory non era mai scemato – fu un messaggio netto nei confronti del resto del cast. Ora però, anche alla luce di queste rivelazioni forse, Parsons ci ha tenuto a ringraziare profondamente la serie. E non solo questo.

In un’intervista con Entertainment Tonight ha detto: "È stato quel tipo di esperienza per cui non posso esprimere quanto sia stata d'impatto e positiva per me. Sono quasi sopraffatto dal sentimento di gratitudine per tutto ciò che è stato”. Ma in un’altra con Yahoo! Ha detto: "Non posso dire di essere stato sorpreso dalla decisione di cancellarlo, ma allo stesso modo non sarei stato sorpreso se fosse andato avanti. C'era una parte di me che avrebbe gioito molto nel vederla continuare anche senza Sheldon. Purtroppo non è quello che è successo”.

